WebCatalog
HelloFresh

HelloFresh

hellofresh.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HelloFresh على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجموعة الوجبات الأكثر شعبية في أمريكا ✅ معظم التقييمات من فئة 5 نجوم ✅ 50 قائمة أسبوعية + عناصر السوق ✅ خدمة توصيل مجموعة وجبات طازجة وبأسعار معقولة. ابدأ الآن!

الموقع الإلكتروني: hellofresh.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HelloFresh. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Green Chef

Green Chef

greenchef.com

Dinnerly

Dinnerly

dinnerly.com

Goodfood

Goodfood

makegoodfood.ca

Wendy's

Wendy's

wendys.com

Crumbl Cookies

Crumbl Cookies

crumblcookies.com

G-Star RAW

G-Star RAW

g-star.com

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

Delta Dental

Delta Dental

deltadental.com

TabTrader

TabTrader

app.tabtrader.com

MyFlowerTree

MyFlowerTree

myflowertree.com

Looria

Looria

looria.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية