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يقدم BIGContacts CRM حلاً متكاملاً لإدارة جهات الاتصال والتسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. نحن نقدم لك الأدوات التي تحتاجها لجذب المزيد من العملاء المحتملين، وتحويل المزيد من المبيعات، والاحتفاظ بمزيد من العملاء. نحن نطلق العنان لإمكانات كل شركة صغيرة من خلال حل ميسور التكلفة وسهل الاستخدام. تبدأ الخطط بسعر 5 دولارات فقط لكل مستخدم - شهريًا!

الموقع الإلكتروني: bigcontacts.com

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