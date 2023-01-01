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BIGContacts

BIGContacts

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الموقع الإلكتروني: bigcontacts.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BIGContacts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم BIGContacts CRM حلاً متكاملاً لإدارة جهات الاتصال والتسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. نحن نقدم لك الأدوات التي تحتاجها لجذب المزيد من العملاء المحتملين، وتحويل المزيد من المبيعات، والاحتفاظ بمزيد من العملاء. نحن نطلق العنان لإمكانات كل شركة صغيرة من خلال حل ميسور التكلفة وسهل الاستخدام. تبدأ الخطط بسعر 5 دولارات فقط لكل مستخدم - شهريًا!

الموقع الإلكتروني: bigcontacts.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BIGContacts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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