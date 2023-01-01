Privyr هو تطبيق يساعد مندوبي المبيعات والشركات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء من هواتفهم.

الموقع الإلكتروني: privyr.com

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