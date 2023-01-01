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Behance

Behance

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الموقع الإلكتروني: behance.net

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Behance (منمقة كـ Bēhance) عبارة عن منصة وسائط اجتماعية مملوكة لشركة Adobe والتي تدعي "عرض واكتشاف العمل الإبداعي". شركات مثل LinkedIn وAIGA وAdweek وCooper-Hewitt ومتحف التصميم الوطني ومدارس مثل Art Center College of التصميم، مدرسة رود آيلاند للتصميم (RISD)، كلية الفنون البصرية (SVA)، كلية سافانا للفنون والتصميم (SCAD)، وكلية معهد ماريلاند للفنون (MICA) استخدمت خدماتها. في يوليو 2018، بلغ عدد أعضاء Behance أكثر من 10 ملايين عضو.

الموقع الإلكتروني: behance.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Behance. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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