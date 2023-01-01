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Behance (منمقة كـ Bēhance) عبارة عن منصة وسائط اجتماعية مملوكة لشركة Adobe والتي تدعي "عرض واكتشاف العمل الإبداعي". شركات مثل LinkedIn وAIGA وAdweek وCooper-Hewitt ومتحف التصميم الوطني ومدارس مثل Art Center College of التصميم، مدرسة رود آيلاند للتصميم (RISD)، كلية الفنون البصرية (SVA)، كلية سافانا للفنون والتصميم (SCAD)، وكلية معهد ماريلاند للفنون (MICA) استخدمت خدماتها. في يوليو 2018، بلغ عدد أعضاء Behance أكثر من 10 ملايين عضو.

الموقع الإلكتروني: behance.net

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