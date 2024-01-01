Costa Mesa Insider

تُسمى مدينة كوستا ميسا بمدينة الفنون بسبب مراكز الفنون الثقافية الرائعة مثل مركز الفنون المسرحية وساوث كوست ريبراتوري وقاعة سيغرستروم ولكنها أكثر من ذلك بكثير. من مركز OC للمناسبات إلى أماكن التسوق ذات المستوى العالمي في South Coast Plaza والمطاعم الرائعة والمتنزهات، يعد كوستا ميسا مكانًا مميزًا حقًا. كوستا ميسا هي مدينة عظيمة ولكن حان الوقت لأن يكون لها صوتها الخاص ونأمل أن يكون هذا الموقع هو ذلك الصوت بينما يشارك أيضًا الأخبار والتعليقات والمعلومات حول المدينة العظيمة.

الموقع الإلكتروني: costamesainsider.com

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