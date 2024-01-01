يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AIGA Eye on Design على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تعمل AIGA على تطوير التصميم كحرفة احترافية وميزة استراتيجية وقوة ثقافية حيوية من خلال ربط الممارسين والمتحمسين والرعاة من خلال الأحداث الإقليمية والوطنية والعالمية ومن خلال إنشاء وتنظيم محتوى يدعو إلى فهم أكبر لقيمة المصممين والتصميم. في الحكومة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والجمهور.

الموقع الإلكتروني: eyeondesign.aiga.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AIGA Eye on Design. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.