WebProtégé
webprotege.stanford.edu
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使用 WebCatalog 上「WebProtégé」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
WebProtégé 是一個基於雲端的應用程序，允許使用者協作編輯 OWL 本體，可以在 https://webprotege.stanford.edu 上使用。 Web-Protégé 目前託管超過 68,000 個 OWL 本體項目，並擁有超過 50,000 個使用者帳戶。
免責聲明：WebCatalog 與 WebProtégé 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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