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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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保護您的世界。 PortSwigger 產品協助超過 14,000 個組織的 50,000 多名專業人士確保網路安全並加快軟體交付速度。

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