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CrashPlan 透過安全、可擴展且簡單的端點資料備份讓您高枕無憂。我們幫助組織從任何最壞的情況中恢復，無論是災難、簡單的人為錯誤、筆記型電腦被盜、勒索軟體或尚未發現的災難。隨著工作環境的發展，我們不斷創新，這使得 CrashPlan 成為組織資料安全的基礎。最初的端點備份和復原成為勒索軟體復原、違規、遷移和合法保留的解決方案。 CrashPlan 為超過 50,000 個世界級組織提供保護，其中包括最大的全球品牌。雖然作為產品已經存在了十多年，但在 2022 年，CrashPlan 從我們之前的母公司中分離出來，專門專注於備份和復原。該公司總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯。
目錄:
Business
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