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CloudCasa 是開發、DevOps、平台工程和 IT 營運團隊的 Kubernetes 備份、復原、災難復原和遷移服務。它支援 AKS 以及所有其他主要 Kubernetes 發行版和託管服務，包括 EKS、GKE 和 Red Hat OpenShift。透過 CloudCasa，您還可以跨多個叢集和雲端供應商集中管理現有的 Velero 備份安裝。只需在叢集上安裝代理，讓 CloudCasa 完成所有保護叢集資源和持久資料免受人為錯誤、安全漏洞和服務故障影響的艱苦工作，從而提供您的業務所需的業務連續性和合規性。

目錄 : Productivity 線上備份軟體

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