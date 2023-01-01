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AlignBooks 是印度排名第一的基於雲端的會計軟體。它是滿足您所有業務需求的一站式解決方案。它是一個用於管理會計、計費、庫存、財務、人力資源/薪資、CRM、POS、工作和生產的線上解決方案。它可以在行動裝置和桌面裝置上使用，因此非常易於使用且價格非常實惠。 AlignBooks 被超過 19 個垂直行業廣泛接受，並擁有來自這些行業的超過 30,000 名客戶，以及超過 218,000 多個預定義 SKU。
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