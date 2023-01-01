WebCatalog
AlignBooks

AlignBooks

solution.alignbooks.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「AlignBooks」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

AlignBooks 是印度排名第一的基於雲端的會計軟體。它是滿足您所有業務需求的一站式解決方案。它是一個用於管理會計、計費、庫存、財務、人力資源/薪資、CRM、POS、工作和生產的線上解決方案。它可以在行動裝置和桌面裝置上使用，因此非常易於使用且價格非常實惠。 AlignBooks 被超過 19 個垂直行業廣泛接受，並擁有來自這些行業的超過 30,000 名客戶，以及超過 218,000 多個預定義 SKU。

網站： solution.alignbooks.com

免責聲明：WebCatalog 與 AlignBooks 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Consisa

Consisa

cliente.consisanet.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Soluno

Soluno

cloud.soluno.legal

BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

Paynas

Paynas

app.paynas.com

Splendid Accounts

Splendid Accounts

app.splendidaccounts.com

Munim

Munim

app.themunim.com

Sage Accounting

Sage Accounting

mysageone.na.sageone.com

Kakitangan

Kakitangan

app.kakitangan.com

Brightpearl

Brightpearl

login.brightpearlapp.com

Paycor

Paycor

paycor.com

Alegra

Alegra

app.alegra.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策