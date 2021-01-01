交易電子郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式

交易電子郵件軟體會根據收件者的預先定義操作自動傳送電子郵件。這些工具對於企業與客戶互動、提供及時和個人化的溝通至關重要。例如，新社群媒體帳號的歡迎電子郵件、電子商務交易的訂單確認或電子報的訂閱確認。交易電子郵件軟體透過在正確的時間提供相關內容，在客戶保留、銷售、行銷和公共關係工作中發揮著至關重要的作用。 交易電子郵件軟體的主要功能包括： * 自動電子郵件回應工具：允許自動傳送由特定動作或事件觸發的電子郵件。 * 基於操作的觸發器：允許自動傳送電子郵件以回應使用者互動或系統事件。 * 客製化和個人化：提供針對每位收件者客製化動態內容的個人化電子郵件的能力。 * 與商業軟體整合：與CRM系統、電子郵件行銷平台和電子商務平台等各種商業工具同步，以利用客戶資料並最大限度地提高效率。 * 管理和分析：提供管理工具來監控和追蹤電子郵件發送、開啟率、點擊率和其他相關指標，以評估電子郵件活動的有效性。 交易電子郵件軟體簡化了通訊流程，增強了客戶體驗，並提高了各行業企業的營運效率。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都會準時將您的交易電子郵件傳送給客戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Mailgun
mailgun.com
功能強大的事務性電子郵件 API，使您能夠發送、接收和追蹤電子郵件，專為開發人員而建置。今天就了解更多！
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
MailerSend
mailersend.com
哦
Jango Mail
jangomail.com
詹戈郵件。企業級電子郵件部署。您的電子郵件由您為主。現場支援。即時報告。 888-465-2646。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
Big Mailer
bigmailer.io
經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件行銷活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、RSS 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一個行銷平台，建立在最具成本效益的交付引擎之上。加入數以萬計的公司，它們已經發送了電子郵件！
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly 是一款免費的電子郵件行銷工具，旨在向您的聯絡人發送個人化電子郵件和電子報。我們保證您的電子郵件行銷會成功。為此，我們為您的第一次電子郵件活動提供免費的白手套客戶支援和諮詢。在本次會議中，我們將逐步介紹匯入您的聯絡人、建立個人化電子郵件行銷活動、發送郵件，然後一起分析其成功情況。只有在您親自體驗了效果之後，我們才會討論定價選項。 Mailsoftly 是一款價格實惠、用戶友好且個性化的電子郵件發送軟體，具有以下主要功能： 聯絡人細分電子郵件清單個性化電子郵件批量操作詳細統計事務性電子郵件電子郵件設計電子郵件模板電子郵件自動化電子郵件測試電子郵件解析器電子郵件收集器
Transpond
transpond.io
試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
ClickSend
clicksend.com
使用 ClickSend 透過簡訊、語音、電子郵件、富媒體、直郵等方式與您的客戶和員工溝通。從單一到透過 Web 應用程式、API 或整合進行擴充。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com 是一種優質的電子郵件傳送和電子郵件中繼解決方案，可讓您輕鬆傳送和追蹤大量電子郵件。
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可擴展、可靠的電子郵件交付解決方案。全球伺服器、強大的 API 和強大的報告使我們與眾不同。試試我們的免費方案！
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 幫助小型團隊在原始程式碼之外管理交易電子郵件，從而簡化工作流程並始終保持品牌化電子郵件。
Maropost
maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
CritSend
critsend.com
CritSend 是解決您的送達率問題的解決方案。 CritSend 成立於 2007 年，開發了第一個服務來應對交易電子郵件的送達率挑戰。 CritSend 的目標：促進客戶收件匣中電子郵件的傳送。 意識到交付能力的挑戰，CritSend 決定為您提供完整的服務來應對這些挑戰。
rapidmail
rapidmail.com
任何人都可以使用 Rapidmail 建立和發送成功的新聞通訊。易於使用、可靠的交付且完全符合 GDPR，您無需專業的營銷知識即可發送現代新聞通訊。 今天就加入超過 20 萬名已經信任 Rapidmail 的客戶吧！作為認證寄件者聯盟的成員，我們的時事通訊傳送率在同類產品中絕對名列前茅 - 這要歸功於伺服器白名單和自 2008 年以來的長期經驗。
Primailer
primailer.com
希望透過電子郵件行銷來拓展業務。 那麼 PRIMAILER 就是為您服務的，您可以在其中發送電子郵件和以結果為導向的群發郵件活動。透過簡單的步驟建立群發電子郵件並透過最佳群發電子郵件服務提供者產生更多銷售額。 * 交付能力：透過電子郵件發送訊息，包括姓名、訂單號碼、購買日期、折扣優惠券等。 * 可擴展性：無論您是新創公司還是大型企業，都可以透過PRIMAILER平台批次處理您的重要電子郵件。 * 專業知識：PRIMAILER 的客戶成功和支援團隊幫助您提供有關 Primailer 的資訊和指導。 * PriMailer：透過始終在正確的時間發送完美的訊息來吸引不斷增長的受眾。 Primai...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend 是一家獨立的電子郵件服務提供者 (ESP)，專門從事交易電子郵件。 AhaSend 的服務旨在確保您的交易電子郵件可靠且有效率地傳送。 其他ESP 將您放在括號中，或按照聯絡人清單中的收件人數量向您收費，這意味著大多數時候，您最終會支付超出應有費用的費用：例如，您訂閱了100,000 封電子郵件計劃，並且，但是這個月您需要發送100,500 封電子郵件，現在您必須訂閱下一個級別，該級別通常每月的電子郵件數量翻倍- 這意味著您將為大致相同數量的電子郵件支付兩倍的費用。 對於此特定範例中的 AhaSend，您每月為 100,000 封電子郵件支付 50 美元，為 100,500...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP 是可靠且功能豐富的 SMTP（簡單郵件傳輸協定）服務，旨在簡化企業和個人的電子郵件傳送。透過 TurboSMTP，使用者可以有效率且安全地發送電子郵件，確保其郵件順利到達收件者的收件匣，不會出現延遲或複雜情況。 以下是 TurboSMTP 的主要功能和優勢的全面細分： 高送達率： * TurboSMTP 配備了先進的基礎架構和傳送演算法，可最大限度地提高電子郵件傳送率。這確保了透過該平台發送的電子郵件有最大機會到達收件者的收件箱，而不是被標記為垃圾郵件或最終進入垃圾郵件資料夾。 * 強大的基礎架構：TurboSMTP 在強大且可擴展的基礎架構上運行，可輕鬆處理大量電子郵件...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer 協助行銷團隊在整個生命週期的每個接觸點提供更個人化的客戶體驗。深入了解受眾的行為和參與度，以創造獨特的買家體驗。 您可以使用人工智慧聊天機器人自動與網站訪客進行對話，將聯絡人細分為列表，使用旅程創建有針對性的個人化電子郵件活動，並培養客戶不斷回頭。 透過 Freshmarketer 中強大的行銷活動分析功能，您可以深入了解開啟次數、點擊次數和回應次數，從而提高參與度並為銷售團隊產生優質銷售線索。 此外，自助登陸頁面建立器和本地 CRO 有助於加速潛在客戶的產生和轉換。如果您需要在行銷和銷售之間建立更好的合作夥伴關係，Freshsales Suite 可以提供一...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay 是一項事務性電子郵件服務，可保證您的事務性電子郵件到達並允許您即時存取詳細分析。發送附件、發票、卡片對帳單和密碼重設從未如此簡單、安全和有效。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一個事務性電子郵件平台，可滿足重設密碼電子郵件、OTP 電子郵件、歡迎電子郵件等用例的要求。 Mailazy 平台可協助您無縫發送交易電子郵件並追蹤電子郵件的送達率。 Mailazy 使您的應用程式能夠透過簡單的 HTTP REST API 或簡單的 SMTP 整合發送訊息，並消除發送事務電子郵件的複雜性。無需擔心您的交易電子郵件是否已到達客戶的收件匣，而是專注於諸如建立出色的產品和發展業務之類的重要事情。讓 Mailazy 有效地將電子郵件發送到客戶的收件匣。立即取得存取權限！
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企...
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 電子郵件行銷軟體專為最佳效能和可擴充性而建置。體驗強大的客戶保留、生命週期和轉換。
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint 是一個電子郵件平台和 API。軟體團隊使用 Waypoint 來建立、編排和監控電子郵件通知。
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer 是唯一一款一體化數位行銷平台，使 B2B 和 B2C 企業、電子商務商家和代理商能夠透過數位行銷活動、交易訊息傳遞和行銷自動化來發展客戶關係。 與其他專為企業級預算和體驗而設計的行銷解決方案不同，SMTPServer 的一體化套件可滿足競爭市場中不斷擴大的中小型企業的行銷需求。 SMTPServer 成立於 2020 年，旨在為所有企業提供最有效的行銷管道。 SMTPServer 總部位於拉脫維亞，支援 80 個國家/地區的 30,000 多名活躍用戶。 他們認識到，無論您是開發人員、行銷人員、小型公司的執行長還是企業公司的專案經理，您的電子郵件需求都是獨特的。因此...
Sidemail
sidemail.io
適合您的 SaaS 的新電子郵件平台 原因如下：輕鬆建立、整合、發送、自動化和分析您的電子郵件。 Sidemail 隨附了適用於任何場景和功能的模板，讓您在幾分鐘內即可開始運行。這意味著，您可以專注於自己最擅長的事情，而整個電子郵件遊戲就像煮一杯咖啡一樣簡單。