文字轉語音軟體 - 最受歡迎的應用程式

文字轉語音 (TTS) 軟體處於尖端技術的前沿，可將文字格式無縫轉換為逼真的語音輸出。 TTS 也稱為語音合成，是一種重要的輔助工具，可以熟練地解釋各種文字文件和網頁。其應用程式跨越各個行業，企業利用其功能來增強用戶體驗、提高參與度並提高資料的可存取性。由於人工智慧的進步，現代 TTS 系統現在擁有聽起來非常自然的聲音，常常挑戰合成語音和真實語音之間的差異。 最新版本的 TTS 軟體配備了一系列專為滿足不同需求和偏好而客製化的功能。使用者可以從各種語音中進行選擇，調整速度和音調，利用多語言支持，甚至自訂語音以滿足特定要求。這種靈活性使用戶能夠調整閱讀體驗、克服語言障礙並增強理解力。此外，透過應用程式介面（API）可以將合成語音無縫整合到網站或應用程式中。 將 TTS 技術提供者與語音識別或語音轉文本軟體區分開來至關重要，因為後者將語音資料轉換為文本，而不是相反。此外，自然語言理解 (NLU) 軟體在塑造 TTS 系統的輸出方面發揮著至關重要的作用，確保合成語音聽起來盡可能自然，並具有適當的停頓、語調和表達方式。 若要考慮納入文字轉語音類別，產品必須符合以下標準： * 將書寫文字轉換為聽起來自然的語音 * 透過 API 等連接器與應用程式和網站無縫集成 * 提供合成聲音各方面的控制，包括音量、音調和情感細微差別。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
ElevenLabs
elevenlabs.io
有史以來最真實、最通用的人工智慧語音軟體。 Eleven 為尋求講故事終極工具的創作者和出版商帶來了最引人注目、最豐富、最逼真的聲音。
Speechify
speechify.com
更聰明地閱讀，而不是更努力地閱讀。透過使用我們領先的文字轉語音閱讀器來聆聽文件、文章、PDF、電子郵件（您閱讀的任何內容）。
D-ID
d-id.com
面向未來的生成人工智慧。 只需按一下按鈕即可製作帶有說話頭像的定制視頻，為企業和創作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 製作引人入勝的影片速度提高 10 倍 認識 HeyGen - 適合您團隊的最佳 AI 視訊生成平台。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的即時 AI 變聲器。自信地說話並透過獨特、超逼真的類人語音修改器讓您的情感閃耀。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免費的文字轉語音工具，提供語音合成服務，支援多種語言，包括英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、中文、日語、韓語、越南語等，以及各種語音風格。您可以用它來朗讀文字和電子書，或下載音訊檔案以用於商業用途（完全免費）。作為一款優秀的免費TTS工具，TTSMaker可以輕鬆在線上將文字轉換為語音。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用簡單的文字快速建立人工智慧生成的影片。 透過 Metahuman 支援多語言 TTS。 與逼真的人工智慧頭像交談。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
FakeYou
fakeyou.com
AI音樂、文字轉語音、語音轉語音。 使用 FakeYou 的深度假技術生成您最喜歡的角色的音頻或視頻，說出您想說的任何內容。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文字轉語音輕鬆創建畫外音。 不再浪費時間錄製聲音、編輯錯誤以及同步影像與聲音。 只需輸入或上傳您的腳本，從我們的 500 多種聲音中選擇一種，即可在幾分鐘內獲得聽起來專業的音訊或視訊。 免費試用 Narakeet 逼真的文字轉語音，無需註冊。
Fliki
fliki.ai
在 2 分鐘內使用逼真的聲音根據腳本或部落格文章創建影片！
Wavel AI
wavel.ai
Wavel 為視訊和在地化提供最佳的文字轉語音解決方案。我們的聲音自然、清晰、準確，而且我們的平台易於使用。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
PlayHT
play.ht
人工智慧驅動的文字語音產生器。 使用我們的線上 AI 語音產生器和最佳合成語音產生逼真的文字轉語音 (TTS) 音訊。 立即將文字轉換為聽起來自然的語音，並下載為 MP3 和 WAV 音訊檔案。
Rask.ai
rask.ai
告別昂貴的翻譯人員。我們的目標是透過人工智慧提供與人類一樣好的配音和翻譯體驗
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI 線上文字轉語音。被評選為最佳線上人工智慧語音產生器。 最真實的線上人工智慧文字轉語音，適用於銷售影片、教育影片、播客視頻
dupdub
dupdub.com
DupDub 是最好的線上 AI 語音產生器，可產生逼真的文字轉語音。 立即使用我們的語音轉換器/轉換器將 400 多種文字轉換為類似人類的語音！
Voicemaker
voicemaker.in
線上文字轉語音將文字轉換為非常人性化的自然人工智慧聲音。 您可以下載 MP3、WAV 音訊格式的聲音。 我們在全球擁有超過 1000 種人工智慧語音，涵蓋 130 種語言。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
LOVO
lovo.ai
您為 Metaverse 發聲。捕捉網路上最真實的人工智慧聲音。
Elai.io
elai.io
僅從文字建立 AI 影片。 無需使用攝影機、工作室和綠屏，只需幾分鐘即可與演示者一起製作客製化的 AI 影片。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
Speakatoo
speakatoo.com
使用 Speakatoo（最好的文字轉語音 AI 工具）將任何文字轉換為所有印度語言的語音。取得 700 多個男性和女性文字轉語音自然聲音。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可協助專業和業餘播客在幾秒鐘內創建、編輯和分發生產品質的播客。該公司的使命是透過專業而有趣的易於使用的工具使廣播故事的傳播變得民主化。
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI 支援文字轉語音產生。 使用 AI 語音產生器和最佳合成語音產生逼真的文字轉語音 (TTS) 音訊。立即將文字轉換為聽起來自然的語音，並下載為 MP3 和 WAV 音訊檔案。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在幾分鐘內建立 AI 影片。使用 VidVoice 配音即時視訊會議。使用我們的 API 個人化和縮放 AI 影片。免費試用。
Colossyan
colossyan.com
與人工智慧演員一起製作影片 - 別再把時間花在工作室上。 將專業影片編輯交給 Colossyan Creator，無需任何培訓或高級技能。只需輸入文本，幾分鐘內即可製作出 70 多種語言的視頻。
Coqui
coqui.ai
一種新的配音方式。 更好的方法。 Coqui Studio：透過生成式人工智慧實現逼真、富有情感的文字轉語音。
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai 是最好的文字轉語音轉換器之一，擁有 1000 多種人工智慧語音。線上產生逼真的文字轉語音語音。點選查看更多功能。
Oxolo
oxolo.com
使用 Oxolo 的 AI 在幾分鐘內將 URL 轉換為引人入勝的影片。無需編輯技能。匯出精彩的產品影片等。免費試用！
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Blogcast
blogcast.host
建立無需錄製的播客。使用文字轉語音技術，從部落格文章和播客、視訊等內容產生清晰、自然的語音。無需麥克風！
Leelo
leelo-ai.com
Leelo 文章閱讀器和文字轉語音工具。 使用 LEELO 輕鬆將書面內容轉換為聽起來自然的語音。非常適合演示、行銷影片和有聲讀物。
Dubverse
dubverse.ai
配音影片最簡單（且神奇）的方法。 只需單擊按鈕即可將您的內容變成多語言並覆蓋更多人。
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya 是一款超級人工智慧工具，可在線上建立廣告文案和進行文字轉語音轉換。 另外，透過使用跨 +135 種語言和方言的超過 840 種真實語音，在幾秒鐘內為任何文字創建真實的語音。
Typecast
typecast.ai
線上人工智慧語音產生器，可以將您的文字變成栩栩如生的語音。超過 300 種超現實的聲音。按照您想要的方式創建您的內容！
SpeechEasy
speecheasyapp.com
高品質聲音，輕鬆聆聽。利用人工智慧和機器學習的力量，我們創建了一個簡單易用的解決方案，將文字轉換為音訊。 SpeechEasy™ 讓您產生錄音室等級的合成聲音，讓聆聽變得易於理解，並且適合在旅途中、在家中或辦公室使用。
BeyondWords
beyondwords.io
無摩擦的文字轉語音發布。 透過 BeyondWords，您和您的團隊可以將文字轉換為引人入勝的音訊。使用我們的一體化音訊 CMS 和 AI 語音增強您的發布工作流程，或建立自訂語音。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Kukarella
kukarella.com
畫外音具有完美的音訊清晰度、節奏、語調和發音。在 Kukarella 上，您可以嘗試最好的 AI 神經語音。包括所有商業權利。 Kukarella 提供 130 種語言和口音的 800 多種人工智慧語音，適合我們任何付費方案的商業用途。除了配音之外，您還可以使用 Dialogues AI 工具創建對話，或使用 Simdubbing 工具將文字翻譯和配音成數百種語言。 這還不是全部 - 您可以轉錄各種視頻、音頻和 YouTube 視頻，從網頁中抓取文本，以及識別圖像上的文本。此外，Kukarella 與一些科技領域的知名企業合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先進的 AI 偵測去除器，可以將 AI 文字轉換為人類內容。它可以使用自然的人類書寫風格使人工智慧文字人性化，使其聽起來足夠真實以繞過人工智慧檢測。
Pipio
pipio.ai
現在只需鍵入、點擊和拖曳即可輕鬆建立專業的 AI 影片。 Pipio 提供 100 多個真實的虛擬發言人，可以完全客製化以滿足您的需求。這些人工智慧化身可以說 40 多種語言和不同的口音，充當您的個人攝影師，負責行銷、銷售、線上學習、培訓等。透過消除對昂貴的攝製組、人才或代理商的需求，Pipio 讓影片製作工作室觸手可及。
Maestra
maestra.ai
字幕、畫外音和文字記錄。只需幾分鐘即可自動建立。 領先的人工智慧技術和先進的編輯。翻譯成 100 多種語言。
Speechson
speechson.com
AI語音生成器線上。使用逼真自然的聲音快速輕鬆地將文字轉換為語音。
Genmo
genmo.ai
Genmo 是一個創造和分享互動式、沉浸式生成藝術的平台。在 Genmo 上創建影片、動畫等，超越 2D 圖像。我們幫助您以講述故事所需的格式創建媒體。
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
TexVoz
texvoz.com
TexVoz 是一款文字轉語音軟體，我們提供自然的聲音，讓您的內容栩栩如生，用於創建有聲讀物、旁白等。
SteosVoice
cybervoice.io
每個人的人工智慧聲帶。 1、創造獨特的內容； 2. 配音影片、捐款、獨立遊戲、模組； 3. 創建播客； 4. 祝賀您的顧客； 5.靠你的聲音賺錢。
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar 是一種人工智慧驅動的解決方案，可實現有效的業務簡報和內容交付。 您可以輕鬆分享您的銷售演示、產品演示、行銷、培訓和其他內容並獲得轉換。 只需上傳您的簡報，產生任何語言的腳本，添加畫外音或建立視訊頭像。產生個人化連結並將其發送給您的聯絡人。 聽眾可以透過點擊「呼叫演示者」按鈕來邀請您，或使用直接指向您日曆的連結安排與您的會議。 在每次會議結束時，您將獲得有關聽眾與投影片互動的詳細分析。
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz是完全基於現代人工智慧技術的視訊翻譯配音服務。它允許您輕鬆地將公司的產品視頻配音並本地化為當地市場的日語產品視頻，例如德語。或在 YouTube 上將充滿活力的菜餚食譜從阿拉伯語翻譯成法語。您所需要的只是一個瀏覽器和網路存取。 DubWiz 透過將多種服務整合為一項便利服務而從競爭對手中脫穎而出。目前支援 142 種語言和地方方言（您可以從任何語言翻譯到任何語言）和 785 種神經語音。
Audyo
audyo.ai
Audyo 是一款音訊編輯工具，提供大量專為滿足現代內容創作者的需求而客製化的功能。一些突出的功能包括： * 人類品質的人工智慧聲音。 * 像編輯文件一樣編輯音訊。 * 在不同的揚聲器聲音之間切換。 * 使用語音調整發音。 * 嵌入式音訊播放器。 * 可共享的網路播放器。 * 多語言翻譯。 * AI寫作助理。
Adauris
adauris.ai
Adauris 是一家音訊人工智慧公司，為世界上一些最大的數位媒體公司（包括 Dezeen 和史丹佛日報）提供端到端生成音訊製作。每天，數十個全球知名品牌都使用 Adauris 的平台重新調整書面內容的用途並擴大其發行範圍。其一些突出的功能包括： * 高品質旁白：Ad Auris 利用人工智慧產生清晰、自然的文章音訊版本。 * 多樣化的語音選項：從一系列優質語音中進行選擇，以滿足您的喜好。 * 多語言支援：Ad Auris 支援多種語言，以滿足全球受眾的需求。 * 可自訂播放：依照您的喜好調整旁白的速度和語調。 * 與流行平台整合：在 Spotify 和 Apple Podcasts 等平台...
Woord
getwoord.com
Woord 是一種文字轉語音 (TTS) 服務，可使用逼真的人聲將文字轉換為高品質、自然的音訊。它允許用戶將網路上的任何文字內容轉換為音訊檔案。 Woord 使用先進的人工智慧和機器學習技術來合成自然的語音。其運作原理如下，只需 3 個簡單步驟： * 傳送文字：分享任何文章的 URL 或將文字內容直接上傳到 Word。您也可以使用 Word API。 * 選擇語音：從 21 種語言的 50 多種語音中進行選擇。聲音因性別、語言和口音而異。 * 下載/播放音訊：Woord 建立一個聽起來像真人說話的音訊檔案。您可以下載 MP3 或嵌入音訊播放器。