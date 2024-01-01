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Pitch Avatar 是一種人工智慧驅動的解決方案，可實現有效的業務簡報和內容交付。 您可以輕鬆分享您的銷售演示、產品演示、行銷、培訓和其他內容並獲得轉換。 只需上傳您的簡報，產生任何語言的腳本，添加畫外音或建立視訊頭像。產生個人化連結並將其發送給您的聯絡人。 聽眾可以透過點擊「呼叫演示者」按鈕來邀請您，或使用直接指向您日曆的連結安排與您的會議。 在每次會議結束時，您將獲得有關聽眾與投影片互動的詳細分析。
目錄:
Productivity
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