Pitch Avatar 是一種人工智慧驅動的解決方案，可實現有效的業務簡報和內容交付。 您可以輕鬆分享您的銷售演示、產品演示、行銷、培訓和其他內容並獲得轉換。 只需上傳您的簡報，產生任何語言的腳本，添加畫外音或建立視訊頭像。產生個人化連結並將其發送給您的聯絡人。 聽眾可以透過點擊「呼叫演示者」按鈕來邀請您，或使用直接指向您日曆的連結安排與您的會議。 在每次會議結束時，您將獲得有關聽眾與投影片互動的詳細分析。

目錄 : Productivity 文字轉語音軟體

網站： pitchavatar.com

免責聲明：WebCatalog 與 Pitch Avatar 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。