在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「DubWiz」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

DubWiz是完全基於現代人工智慧技術的視訊翻譯配音服務。它允許您輕鬆地將公司的產品視頻配音並本地化為當地市場的日語產品視頻，例如德語。或在 YouTube 上將充滿活力的菜餚食譜從阿拉伯語翻譯成法語。您所需要的只是一個瀏覽器和網路存取。 DubWiz 透過將多種服務整合為一項便利服務而從競爭對手中脫穎而出。目前支援 142 種語言和地方方言（您可以從任何語言翻譯到任何語言）和 785 種神經語音。

目錄 : Productivity 文字轉語音軟體

網站： dubwiz.com

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