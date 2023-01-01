Google Translate

谷歌翻譯是Google開發的免費多語言神經機器翻譯服務，用於將文字和網站從一種語言翻譯成另一種語言。它提供網站介面、適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式以及幫助開發人員建立瀏覽器擴充功能和軟體應用程式的應用程式介面。截至2020 年9 月，Google翻譯支援109 種不同程度的語言，截至2016 年4 月，用戶總數超過5 億，每日翻譯字數超過1000 億字。Google翻譯於2006 年4 月推出，是一項統計機器翻譯服務，使用聯合國歐洲議會文件和筆錄以收集語言資料。它不是直接翻譯語言，而是首先將文本翻譯成英語，然後在其網格中的大多數語言組合中轉向目標語言，但有一些例外，包括加泰羅尼亞語-西班牙語。在翻譯過程中，它會在數百萬份文件中尋找模式，以幫助決定選擇哪些單字以及如何在目標語言中排列它們。它的準確性曾多次受到批評和嘲笑，經測量，不同語言之間的準確性差異很大。 2016 年11 月，Google宣布Google翻譯將改用神經機器翻譯引擎——Google神經機器翻譯（GNMT）——它可以「一次翻譯整個句子，而不是逐句翻譯。」它利用更廣泛的上下文來幫助它找出最相關的翻譯，然後重新排列和調整，使其更像人類以正確的語法說話」。 GNMT 最初於 2016 年僅針對少數幾種語言啟用，截至 2020 年 9 月，Google 翻譯名冊中的所有 109 種語言都使用了 GNMT，但英語和拉丁語之間的語言對除外。

網站： translate.google.com

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