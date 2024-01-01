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Gramara 是一款人工智慧語法檢查器，可協助使用者流暢且清楚地寫作。它可用於升級語法、措辭和風格，並提供多種語言版本。 Gramara 可用於自動突出顯示不正確或尷尬的單詞，並將蹩腳的英語翻譯成更流暢、更自然的句子。它甚至允許用戶選擇他們的寫作風格和語氣，並可以將更正的句子翻譯成他們的母語。 Gramara 可免費使用，並提供服務條款和隱私權政策。它由 Vectica Systems Ltd 在加拿大製造。

網站： gramara.com

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