MyLang Me 版本：透過 API 對網站或應用程式進行神經機器翻譯 * 持續的機器學習； * 新增語言； * 個人資訊的保護； * 使用 HTML 標記。 Me版本包含91種語言，包括中文（簡體）、英語、法語、德語、義大利語、日語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、阿拉伯語、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、愛沙尼亞語、芬蘭語、希臘語、希伯來語、匈牙利語、拉脫維亞語、立陶宛語、斯洛伐克語、斯洛維尼亞語、瑞典語、土耳其語等 對於 Me 版本，您可以加入我們的聯盟計劃。透過分享您的個人鏈接，您可以獲得 15% 的銷售額。 MyLang Pro 版本：用於存取專業字典的統一 API：Amazon Translate、DeepL API、Google Cloud AutoML Translation API、騰訊雲端 TMT API、SYSTRAN PNMT API、ModernMT Human-in-the-loop、Yandex Cloud Translate API。需要一個統一的 API： * 降低單獨維護上述字典的成本； * 透過自動路由，您可以根據 hLEPOR、GLUE、MultiNLI 指標獲得最適合所選語言對和方向的字典。

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