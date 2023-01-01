透過互動課程、遊戲和影片學習西班牙語、法語、韓語、德語、義大利語、阿拉伯語、希伯來語、葡萄牙語、中文、日語、俄語和荷蘭語 Polly Lingual 是一個學習外語的多方位學習平台。我們目前提供西班牙語、法語、中文、德語、義大利語、阿拉伯語、希伯來語、葡萄牙語、韓語、日語、俄語、荷蘭語和英語課程。 我們知道不同的學習技巧適合外語習得經驗的不同部分。我們的互動課程為學生提供死記硬背的練習，以掌握基礎詞彙和文法，而 Polly 大使則透過即時視訊輔導讓學生一路流利。 互動課程使用各種經過驗證的演算法來提高學習效率和吸引力。要存取所有課程和高級功能，需要訂閱 Polly Passport。 Polly 大使可以參加私人視訊課程，幫助學生發音、練習對話、學習當地方言等。視訊課程單獨出售，或按 5 節和 10 節課程捆綁出售，具體取決於大使。有些大使甚至提供 30 分鐘的試聽課程。

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