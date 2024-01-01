PDF Translator 是一款 AI 工具，可翻譯多種文件類型，包括本機和掃描的 PDF 文件、jpeg、png 和 heif 格式的圖像，以及 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文件。 該工具可以存取 136 種不同的語言，可以提供高品質的翻譯，而不會影響文件的原始文件格式或佈局。 該工具使用由領先產業供應商 Google 和 Microsoft 提供支援的神經機器翻譯 (NMT) 模型，提供高效可靠的翻譯服務。 透過利用這些人工智慧功能，PDF Translator 可確保翻譯文字在多種語言中準確且有效。此外，該工具可滿足全球企業和個人的需求，使其成為任何需要跨越語言障礙進行有效溝通的組織的寶貴補充。 簡單且使用者友善的介面可以輕鬆快速地進行翻譯。 PDF Translator 對於專業人士、研究人員和學生來說是一個有用的工具，使他們能夠輕鬆地以自己喜歡的語言存取資訊。 總體而言，PDF Translator 是一款功能強大的 AI 工具，它利用 NMT 模型實現各種文件類型和語言的無縫翻譯，使其成為希望快速有效翻譯文件的企業和個人的高效可靠的選擇。

網站： pdftranslator.dk

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