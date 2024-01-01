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Adauris 是一家音訊人工智慧公司，為世界上一些最大的數位媒體公司（包括 Dezeen 和史丹佛日報）提供端到端生成音訊製作。每天，數十個全球知名品牌都使用 Adauris 的平台重新調整書面內容的用途並擴大其發行範圍。其一些突出的功能包括： * 高品質旁白：Ad Auris 利用人工智慧產生清晰、自然的文章音訊版本。 * 多樣化的語音選項：從一系列優質語音中進行選擇，以滿足您的喜好。 * 多語言支援：Ad Auris 支援多種語言，以滿足全球受眾的需求。 * 可自訂播放：依照您的喜好調整旁白的速度和語調。 * 與流行平台整合：在 Spotify 和 Apple Podcasts 等平台上分發您的音訊內容。 * 分析儀表板：追蹤音訊內容的效能和參與度。 * CMS 整合：與您的內容管理系統無縫整合。 * 輔助功能：使有視覺障礙或閱讀困難的人更容易存取內容。
目錄:
Music & Audio
文字轉語音軟體

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