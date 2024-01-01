提案軟體 - 最受歡迎的應用程式
提案軟體旨在簡化和自動化銷售營運中的提案和提案請求 (RFP) 流程。銷售專業人員利用提案軟體的功能，包括快速生成各種文件格式的文件、跨多個管道的無縫文件共享以及細緻追蹤 RFP 和提案文件對銷售成功的影響。銷售團隊認識到提案是業務關係中關鍵的初始步驟，因此使用提案軟體來確保包含符合客戶概況和需求的有價值的客製化內容。這些工具通常用於銷售或合作夥伴關係，從而實現與 CRM 軟體、CPQ 軟體、電子簽名軟體和會計軟體的常見整合。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們在更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究方面花費的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、 Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，僅舉幾例。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一個用於創建、編輯和發送報價和銷售建議的一體化網路平台。它是一個靈活的平台，允許透過 Zapier 和 Webhooks 與其他業務應用程式進行多次集成，從而為各種類型和規模的公司提供支援。 WBudget 用戶平均在 5 分鐘內建立並發送提案，並且可以遠端追蹤批准和關閉。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化關鍵業務功能，例如提案創建、客戶支援和員工入職。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是線上專案管理工具，可讓銷售團隊透過互動式報價和電子簽名來製作令人驚嘆的提案，以給潛在客戶留下深刻印象。利用提案洞察來完成更多交易。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位於舊金山的價值支援平台，協助銷售團隊建立業務案例，從而提高銷售效率並達成更大的交易。在採購和財務團隊審查更多交易的時代，提供投資回報率和強大的業務案例比以往任何時候都更重要。銷售領導團隊使用 Minoa 使他們的團隊能夠建立與現代採購委員會一致的一致且公式化的業務案例。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一個全套應用程序，供您的團隊管理專案、工時、提案、銷售線索、發票、付款、員工和客戶。停止與一次性文件文件、模板和斷開連接的應用程式較量。 Clientary 可協助您簡化客戶生命週期，從提案和估算到時間追蹤、發票和付款，以便您和您的團隊將所需的一切集中在一個地方。 Clientary 還包括一個品牌客戶門戶，可協助您在客戶和潛在客戶面前顯得專業。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免費估價工具將協助您在很短的時間內建立詳細的專案範圍，並確保您的專案保持在預算範圍內。
Storydoc
storydoc.com
輕鬆創建令人驚嘆的互動式套牌，以提高參與度。從靜態 PDF 轉變為有效的宣傳資料，讓您的故事栩栩如生。