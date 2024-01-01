企業搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式

Constructor

constructor.io

產品發現平台可在整個購物者旅程的每個管道中推動有吸引力的產品發現時刻（從搜尋和瀏覽到推薦和引導銷售）。 Constructor 的原生商務核心基於最新的AI/ML 搜尋技術而構建，可從每次客戶互動中學習，根據您的優先電子商務指標進行優化，並為銷售團隊提供控制和洞察力，以推動無與倫比的業務成果。秘密醬汁？其他解決方案從開源關鍵字匹配引擎開始，並在其之上添加人工智慧，而我們是唯一具有專為電子商務構建的專有本機核心的產品發現解決方案。 Constructor 的先進演算法、轉換器和大型語言模型一起工作，提供即時、個人化的體驗，解碼複雜的模式並理解用戶意圖。這就是為什麼在推動收入、轉換率和利潤率等重要...