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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

搜尋變得人性化且易於使用 創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
目錄:
Business
個人化軟體
個人化引擎
企業搜尋軟體
洞察引擎軟體

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