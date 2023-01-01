SharpCloud US

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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減少決策差距。消除決策浪費。您在數據中看不到的空白會讓像您這樣的領導者以及您的公司付出金錢、時間、精力和聲譽的代價。但其實沒必要。建立共同的理解。查看相互依賴性。過濾噪音並做出明智的決策，一切都在一個地方完成。
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