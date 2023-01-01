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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

厭倦了無限的電子郵件鍊和冗長的會議，這些會議似乎永遠無法達成集體決策或結果？您需要 Loomio：一個協作平台，可以改變團隊決策、討論想法和線上協作的方式。 Loomio 是人們共同討論和做出決策的安全場所，它將討論論壇與決策支援和促進工具相結合，幫助您的團隊取得明確的成果。

網站： loomio.org

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