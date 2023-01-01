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厭倦了無限的電子郵件鍊和冗長的會議，這些會議似乎永遠無法達成集體決策或結果？您需要 Loomio：一個協作平台，可以改變團隊決策、討論想法和線上協作的方式。 Loomio 是人們共同討論和做出決策的安全場所，它將討論論壇與決策支援和促進工具相結合，幫助您的團隊取得明確的成果。
網站： loomio.org
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