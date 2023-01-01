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1000minds Decision Making 是一套線上工具和流程，可協助個人和團體進行決策、確定優先順序、物有所值分析以及了解利害關係人的偏好。 1000minds 基於 PAPRIKA 演算法，用於多標準決策 (MCDM) 和聯合分析（或選擇建模）。我們的聯合調查使您能夠與任意數量的參與者（可能是 1000 個）一起運行聯合分析（選擇建模或離散選擇實驗）！發現人們在做出涉及權衡的選擇時最重要的事情。 * 利害關係人遵循哪些標準，例如公民在做決定時會考慮什麼？ * 新產品設計的哪些屬性對消費者來說最重要？ * 它們的權重（部分效用）是多少，代表它們的相對重要性？ 1000minds 因其科學有效性和用戶友好性而獲得國際認可，並獲得創新獎。

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