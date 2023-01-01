Valid Eval 是一個線上評估系統，適用於制定和捍衛艱難決策的組織。它提供了對決策過程的洞察，闡明了評估者評估的細節，同時減少了主觀性並最大限度地減少了偏見。有效的評估會浮現並組織複雜評估中通常隱藏的標準，從而增強評估者的責任感和對結果的信心。它基於廣泛接受的認知和行為科學原理，並使用與該領域專家協商制定的專門標準——績效標準和評分標準。有效的評估綜合併結合了具有相關專業知識的評估者的不同反應，提供清晰、簡潔、可信的反饋，人們可以輕鬆地確定優先順序並採取行動。 V

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