Debounce
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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電子郵件驗證工具；簡單、快速、準確。不要讓退回郵件、一次性郵件、垃圾郵件陷阱和停用的電子郵件降低您的發送聲譽，浪費您的時間和金錢。 30% 的電子郵件在短短一年內就變質了。如果超過 10% 的電子郵件品質不佳，則送達率將低於 44%。使用大量電子郵件驗證工具來消除任何不良電子郵件。
網站： debounce.io
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