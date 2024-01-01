在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「MindBehind」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。

目錄 :

網站： mindbehind.com

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