Floatbot 是一個基於SaaS 的「無程式碼」、端對端「生成式AI」驅動的對話式AI 平台，可協助金融科技公司和企業透過AI 驅動的聊天機器人和語音機器人實現客戶支援自動化、增強客戶體驗和數位化引導。其 DIY「無程式碼」平台允許使用先進的工作流程建構器和對話式人工智慧工具來建構混合機器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上獲得了 10 個類別的 Emerge50 獎。 Floatbot 穩居 SaaS 類別前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作為印度銀行和金融服務的創新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Floatbot 中開發的機器人可以在入口網站、行動應用程式（iOS 和 Android）、Facebook Messenger、Slack、Skype、Telegram、Amazon Alexa、Google Assistant、Google Home、Whatsapp 中啟動。 Floatbot 也支援語音機器人的語音轉文字和文字轉語音。 Floatbot 與 Voicebot 聯絡中心整合。 Floatbot 是混合式平台，是全球少數的幾個可以在數小時內開發全通路聊天機器人和語音機器人的平台之一，其中金融科技或銀行可以開發多個機器人，透過聊天和語音管道與客戶互動或交談，他們旅程的不同階段[客戶支援、潛在客戶驗證、KYC 驗證、兌換忠誠度積分、付款提醒、回饋循環、交叉銷售/追加銷售產品等]。 Floatbot 允許用戶在語音和聊天頻道之間無縫切換，並且仍然保留過去的會話和上下文。

目錄 :

網站： floatbot.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Floatbot 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。