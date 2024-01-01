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網站： speechactors.com

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Speechactors 是人工智慧驅動的文字轉語音生成雲端工具。您可以輕鬆地將文字轉換為自然的人類發音語音，並立即將其下載為 MP3 檔案。 平台提供各種語調的語音風格，如歡快、友善、客戶服務和興奮等。 Speechactors 提供多種功能，包括語速控制、音量調整、音調編輯等。我們的目標是透過易於客戶操作的工具提供最人性化的語音生成。 定價基於每月訂閱或一次性購買模式，並透過電子郵件提供客戶支援。
目錄:
Music & Audio
文字轉語音軟體

網站： speechactors.com

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