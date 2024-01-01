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beepbooply 是一款由人工智慧驅動的文字轉語音工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的人類聲音配音。它提供 80 多種語言的 900 多種語音。 beepbooply 的文字轉語音引擎易於使用，只需 3 個步驟： * 選擇語音 - 從 900 多種多種語言的語音中進行選擇。每種語言都有多種具有獨特聲音的語音選項。 * 輸入文字 - 輸入或貼上您想要轉換為語音的文字。注意語法，因為它會影響聲音的發音。 * 產生音訊 - 點選「生成語音」按鈕來建立畫外音。生成後，您可以收聽、儲存和下載音訊。

網站： beepbooply.com

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