Listnr 是 Listnr Inc. 開發的線上文字轉語音工具，可使用先進的人工智慧語音將文字轉換為逼真的語音。主要特點包括： * 142 種語言的 900 多種語音 * 自然、人性的配音 * 使用音高、速度、停頓等客製化語音 * 下載 MP3 和 WAV 文件 * 嵌入式音訊播放器 * 播客託管 * 為開發者提供的API * 免費和付費計劃 Listnr 使用最先進的人工智慧從文字產生人類發音的畫外音： * 上傳文字檔案或輸入/貼上文字 * 從 900 多種 AI 語音中選擇一種 * 預覽和自訂音高、速度等 * 將逼真的配音下載為 MP3 或 WAV * 嵌入音訊播放器或主持播客 * 隨時隨地分享您的音訊內容 * 先進的神經網路模仿人類的聲音模式，創造出令人難以置信的自然聲音效果。

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