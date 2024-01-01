Listnr AI

Listnr AI

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： listnr.ai

使用 WebCatalog Desktop 上「Listnr AI」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Listnr 是 Listnr Inc. 開發的線上文字轉語音工具，可使用先進的人工智慧語音將文字轉換為逼真的語音。主要特點包括： * 142 種語言的 900 多種語音 * 自然、人性的配音 * 使用音高、速度、停頓等客製化語音 * 下載 MP3 和 WAV 文件 * 嵌入式音訊播放器 * 播客託管 * 為開發者提供的API * 免費和付費計劃 Listnr 使用最先進的人工智慧從文字產生人類發音的畫外音： * 上傳文字檔案或輸入/貼上文字 * 從 900 多種 AI 語音中選擇一種 * 預覽和自訂音高、速度等 * 將逼真的配音下載為 MP3 或 WAV * 嵌入音訊播放器或主持播客 * 隨時隨地分享您的音訊內容 * 先進的神經網路模仿人類的聲音模式，創造出令人難以置信的自然聲音效果。
目錄:
Music & Audio
文字轉語音軟體

網站： listnr.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Listnr AI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

您可能也會喜歡

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Aivoov

Aivoov

aivoov.com

Woord

Woord

getwoord.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

beepbooply

beepbooply

beepbooply.com

Notevibes

Notevibes

notevibes.com

Speechactors

Speechactors

speechactors.com

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

VoiceOverMaker

VoiceOverMaker

voiceovermaker.io

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策