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Woord 是一種文字轉語音 (TTS) 服務，可使用逼真的人聲將文字轉換為高品質、自然的音訊。它允許用戶將網路上的任何文字內容轉換為音訊檔案。 Woord 使用先進的人工智慧和機器學習技術來合成自然的語音。其運作原理如下，只需 3 個簡單步驟： * 傳送文字：分享任何文章的 URL 或將文字內容直接上傳到 Word。您也可以使用 Word API。 * 選擇語音：從 21 種語言的 50 多種語音中進行選擇。聲音因性別、語言和口音而異。 * 下載/播放音訊：Woord 建立一個聽起來像真人說話的音訊檔案。您可以下載 MP3 或嵌入音訊播放器。

網站： getwoord.com

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