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Ideta 提供了一個無程式碼平台，讓公司可以透過 API 在網頁、社群媒體、即時通訊應用程式等眾多通訊管道上輕鬆建立對話助理。該解決方案使所有人都能創建聊天機器人並使用人工智慧。 IDEATA 的服務 * 無程式碼聊天機器人建構平台 * 社群管理工具 * 團隊為您服務，打造您的對話助理 * 為期 5 天的培訓課程，內容涉及對話主題和創建您的第一個機器人 IDATA 的附加價值 Ideta 的平台是唯一一個在 SaaS（或本地）中具有協作性、多 NLP、可擴展性的平台，可讓您建立個人化、互聯、多通道且可存取的聊天機器人。 IDATA 的參考文獻 * 大型客戶如ESCP商學院、Alinéa、Biogroupe、Rennes Métropole、Orange Océan、BIC、Brandt group… * 需要以對話形式調整和自動化其服務的中小企業 根據 Salesforce 和 Gartner 的數據，77% 的消費者認為聊天機器人將在未來 5 年內改變他們對企業的期望，到 2021 年，50% 的企業在聊天機器人上的支出將超過開發行動應用程式的支出。

目錄:

Productivity
機器人平台軟體

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