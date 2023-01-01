在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Google Chat」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Google Chat 是Google 為團隊開發的一款通訊軟體，提供直接訊息和團隊聊天室，類似於競爭對手Slack 和Microsoft Teams，以及允許G Drive 內容共享（Google Docs、Google Sheets、Google Slides）的群組訊息功能）。它是替代 Google Hangouts 的兩款應用程式之一，另一個是 Google Meet。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。目前版本僅適用於 G Suite 客戶，所有軟體包中的功能相同，但基本軟體包中缺少 Vault 資料保留功能。

網站： workspace.google.com

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