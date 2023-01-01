在當今快節奏的商業世界中，有效的活動管理對於公司創造有影響力的體驗並與潛在客戶建立聯繫至關重要。隨著技術的興起，活動組織者越來越依賴創新工具來簡化營運並最大限度地提高投資回報。最近推出的此類解決方案是 BoothX。這個尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活動或貿易展覽的投資回報率、增強潛在客戶開發並降低成本。透過潛在客戶檢索應用程式輕鬆捕獲和管理潛在客戶任何活動最重要的方面之一就是潛在客戶生成。 BoothX 透過提供適用於 iOS 和 Android 的強大的潛在客戶檢索應用程式來簡化此過程。參展商可以透過掃描與會者證卡或掃描名片或手動輸入資訊來快速、輕鬆地擷取潛在客戶。這消除了對繁瑣的紙質方法的需要，並確保不會錯過任何潛在的線索。追蹤與活動相關的費用參加貿易展覽或活動通常涉及大量的財務投資。從展位租金和差旅費到宣傳材料和人員配備，管理活動成本可能是一項具有挑戰性的任務。然而，boothX 憑藉其整合的費用追蹤功能來救援。該平台使組織能夠輕鬆記錄和監控與每個事件相關的費用。從追蹤展位建造成本到餐飲和行銷材料，boothX 提供了一個集中平台來管理所有與活動相關的費用。這種全面的費用追蹤系統使企業能夠分析其支出模式，識別節省成本的機會，並為未來的事件做出明智的決策。透過清楚了解其財務狀況，活動組織者可以優化預算分配並最大化投資回報。透過降低宣傳品成本來實現永續發展傳統上，活動通常涉及製作大量印刷宣傳品，例如小冊子、傳單和名片。然而，boothX 透過提供數位替代方案來鼓勵更永續的方法。參展商可以利用該平台的抵押品（文件）功能來創建和分發其宣傳材料的電子版本。透過減少對印刷材料的依賴，企業可以大幅降低與印刷、運輸和儲存相關的成本。此外，這種環保方法符合全球日益重視的永續發展和企業社會責任。透過 BoothX，參展商可以有效地展現他們對環境的承諾，同時也能節省金錢。透過電子郵件與客戶進行直接接觸 在當今的數位時代，及時有效的溝通是建立牢固的客戶關係的關鍵。 BoothX 認識到了這一點，並透過其整合的電子郵件功能為參展商提供了與潛在客戶的直接接觸點。

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