The Secret of Tetrapylae

《Tetrapylae 的秘密》是一款经典的点击游戏，您将在中世纪城市 Tetrapylae 中进行一场神秘冒险。注意周围的环境并跟随游戏的故事来发现 Tetrapylae 的秘密。不过要小心！有些事情并不像看上去的那样，您可能需要后退几步才能继续前进。 控制： 鼠标-点击 关于创作者： 《Tetrapylae 的秘密》是由 Ludivorus 创建的。

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