WebCatalog
The Secret of Tetrapylae

The Secret of Tetrapylae

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“The Secret of Tetrapylae”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

《Tetrapylae 的秘密》是一款经典的点击游戏，您将在中世纪城市 Tetrapylae 中进行一场神秘冒险。注意周围的环境并跟随游戏的故事来发现 Tetrapylae 的秘密。不过要小心！有些事情并不像看上去的那样，您可能需要后退几步才能继续前进。 控制： 鼠标-点击 关于创作者： 《Tetrapylae 的秘密》是由 Ludivorus 创建的。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“The Secret of Tetrapylae”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Finger Cook

Finger Cook

poki.com

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Color Crash

Color Crash

poki.com

Horse Simulator 3D

Horse Simulator 3D

poki.com

Jungle Roller

Jungle Roller

poki.com

The Left Behind

The Left Behind

poki.com

Circuroid

Circuroid

poki.com

GeoGuessr

GeoGuessr

geoguessr.com

Brain Quiz 3D

Brain Quiz 3D

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

kORi WALk

kORi WALk

poki.com

Super Girl Story

Super Girl Story

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策