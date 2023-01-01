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Moon Waltz

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《月亮华尔兹》是一款由 Studio Seufz 制作的冒险游戏。帮助我们的英雄穿越村庄寻找自动售货机。拨开云朵，变身为一心想要毁灭的华尔兹狼人。您必须始终避开警察。你的午夜旅程可能会以几种破坏性的方式结束。玩几次游戏并在每次游戏中做出不同的决定，这样您就会看到所有可能的场景。推云 - 按住鼠标左键、空格键或手指在屏幕上月亮华尔兹由 Studio Seufz 创建。在 Poki: Murder, Caesar's Day Off 上免费玩他们的其他游戏

网站： poki.com

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