访客识别软件 - 最热门应用
公司利用访客识别软件来创建访问其网站的个人的档案，旨在将他们转变为客户。与许多仅提供访客数量和访问次数等统计数据的网站设计和管理解决方案不同，它们缺乏有关网站访客资料的详细信息。访客识别软件通过向销售人员提供有关网站访客的基本信息来弥补这一差距，使他们能够将这些访客转化为潜在客户。营销人员还可以利用访客识别软件来提高针对网站访客的内容定位的准确性。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供用于网站和访客跟踪的最佳实时聊天客户支持软件。跟踪、捕捉并与您的客户互动。 2 位用户免费。现在试试！
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基于网络的 B2B 销售线索生成软件，可将网站访问者转化为销售线索。由谷歌分析提供支持。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式来自任何 IPv4 和 IPv6 地址的安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
User.com
user.com
User.com 是一款先进的营销和销售自动化软件。我们帮助公司简化内部流程并更快地发展业务。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用于快速生成潜在客户的 B2B 软件。识别您的匿名网站访问者、联系方式并增加您的销售渠道。”
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用于加速增长的 B2B 电子邮件潜在客户生成软件。我们强大的解决方案可以让营销人员通过电子邮件发送购买的或冷淡的 B2B 联系人列表，将他们变成热情的、选择加入的潜在客户。现有的营销自动化和电子邮件发送服务不允许您这样做。
Warmly,
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前称为 Leadleader）是一个进入市场平台，为销售和营销团队提供寻找潜在客户和达成交易所需的数据、应用程序和见解。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是一款用于 B2B 潜在客户开发的软件。我们的软件可以帮助您识别访问过您网站的公司。我们提供有关每家公司及其对您网站的访问的详细信息。通过使用 LeadRebel，您可以产生热情的 B2B 潜在客户并将其转化为客户。
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic 是最准确的企业网站识别产品。即使访客在家工作，我们的产品也能为企业提供最准确的身份识别数据。我们将告诉您该公司并为潜在客户提供建议的联系方式。除此之外，我们现在提供一个 API，供您将数据放入您自己的客户数据平台或数据同步中。 （细分或 Google Analytics）释放力量并构建个性化网站，并为您的新潜在客户提供具有相关个性化的最佳内容，这是令人难以置信的。我们是唯一可以让您拥有我们数据的访客识别软件。这在潜在客户识别软件平台领域是闻所未闻的！
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Leady.com
leady.com
直观的 B2B 潜在客户生成工具。适合所有 B2B 公司，从个体贸易商到跨国公司。 Leady 2.0为营销经理提供网站访问者和电子邮件收件人的深入行为数据，使他们能够360度监控客户生命周期。随后向销售经理提供有关潜在客户的详细联系信息。让我们帮助您收集匿名网站访问者的数据，增强现有客户和用户的数据，并将其组织成可操作的数据集。这样您就可以花更多时间专注于您喜欢的事情
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您自动化获取客户，让失败成为不可能。
Teamgo
teamgo.co
我们已经使用 Teamgo 15 个月了，发现它在协助我们进行访客管理方面非常有价值。”- S. Morris - Landmark Teamgo 将改变您对访客管理的看法。通过易于使用的触摸屏访客标志给客人留下深刻印象解决方案看起来很专业，易于设置，使用起来很愉快。Teamgo 对访客和员工来说使用起来很简单，高度可定制，并提供访客和员工登录、徽章打印、预注册和访客签到以及通过麦当劳、Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、学校、非营利组织和数千个其他工作场所信赖的领先登录体验来欢迎您的访客，每年安全高效地迎接数百万客人。-为人员和场所提供...
Opensend
opensend.com
获取匿名访客的电子邮件。快速增长的在线企业使用 Opensend 来增加电子邮件联系人、自动执行电子邮件重定向并提高电子邮件转化率。
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
我们的软件会发现您的商务访客，即使他们没有询问，因此您可以第一个到达那里。
Snitcher
snitcher.com
Snitcher 使您能够找到并达成更多交易、改进重新定位并丰富分析。通过识别访问您网站的公司并连接到 CRM 和 Google Analytics。我们的平台提供高识别率（2-3 倍行业平均水平）。该界面易于使用，拥有强大的过滤功能，可以专注于重要的线索。新的潜在客户可以通过与进一步访问通知的集成发送给销售人员。营销人员可以分析平台中的表现或利用公司信息丰富 Google Analytics，以构建报告和广告受众。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 销售智能软件可帮助企业更好地跟踪、保护、参与和销售。通常，企业专注于通过漏斗顶部的营销工作来吸引更多潜在客户。但 Foureyes 允许公司支持漏斗底部的转换活动以及最终负责销售的人员。借助 Foureyes，企业可以通过获得专利的用户级网站跟踪来了解每个呼叫、表单和聊天线索。自动潜在客户记录和分析可保护您的渠道并确定其优先级。动态通信软件通过发送给相关潜在客户的库存特定更新来吸引潜在客户。人工智能驱动的潜在客户洞察和警报可帮助销售团队通过更好、更以客户为中心的对话来改进销售流程。使用 Foureyes，客户的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 销售智能软件为 ...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相...
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将您的被动网站流量转化为主动潜在客户和切实的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，并没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，我们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型，并共同创造新的商业效率。我们通过以下方式做到这一点： - 吸引现场机器人来推动转化旅程 - 强大的个性化以改善用户体验 - 公司识别以识别潜在客户 - 用户旅程映射以绘制您的销售周期， - 分析以了解您的用户 - 人工智能自动回答用户问题您的网站内容 - 销...