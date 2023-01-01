Fastbase 是一家网络和数据库分析公司，提供越来越多的工具来支持 B2B 营销和销售。 Fastbase 成立于 2014 年，并于 2016 年 6 月推出了 Fastbase WebLeads，它是 Google Analytics 的一个附加组件，可识别访问您网站的公司。 Fastbase WebLeads 是 Google Analytics 的网络访问者跟踪工具，使您能够发现对您的业务表现出兴趣的公司和组织、他们正在搜索的信息以及他们查看过的页面。将基准测试数据与监控 Fastbase SaaS 应用程序的内置网络线索相结合，可以真正了解数字受众。通过使用 Google 分析帐户登录并同意 Fastbase 可以访问 Google 分析数据，注册并开始使用 Fastbase WebLeads 非常简单。第一次在 Fastbase 应用程序中，Fastbase 会从您的分析帐户中检索潜在客户，然后开始处理它们。主菜单提供线索搜索和位置过滤器。主要视图有： - 统计 - 新潜在客户 - 网络潜在客户 - 热门潜在客户 - Google Ads 潜在客户 - 显示地图 “统计”选项对于获取最近活动的快照非常有用 - 显示最活跃的访问者及其按行业和国家/地区的细分，尽管使用“地图”选项也是一种有用的方法，可以立即查看您的网络访问者在世界各地的位置。大多数选项都是不言自明的。 Fastbase WebLeads 旨在开发 B2B 潜在客户。您可以创建过滤器（来自特定国家/地区的访问者、查看过特定页面的访问者等）并导出到 Excel 和 Google 表格。

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