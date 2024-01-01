网址缩短器 - 最热门应用

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zubbit.io 允许您通过吸引人的号召性用语、重定向像素来缩短、品牌化和优化您的 URL 链接，从而提高您共享的链接的投资回报，并将您共享的每个链接转变为品牌资产。 它可以执行以下操作： * 为您分享的每个链接添加完全品牌化的号召性用语：节省编写自己的共享内容的时间，在网络上查找相关内容并向其添加强大的可定制号召性用语广告并通过短链接共享。 * 强大的一体化品牌链接管理系统：完全控制您的链接并将其转化为品牌资产。缩短 URL 并使用自定义别名和域来改善和建立信任，并为您带来更多流量。 * 重新定位点击您分享的任何链接的任何人：想象一下，当人们从电子邮件或您分享内容（包括社交媒体）的...