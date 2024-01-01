网址缩短器 - 最热门应用
URL 缩短器是一种 Web 服务，旨在创建简洁版本的网址（称为短链接）。当用户点击这些短链接时，会将其重定向到原始的较长网址。某些 URL 缩短程序提供附加功能，例如允许用户创建定制的品牌链接或虚荣链接。营销人员通常使用这些工具来增强促销材料或通信中冗长 URL 的视觉吸引力。短链接在有字符限制的社交媒体平台以及空间有限的移动消息应用程序中特别受欢迎。 要考虑纳入 URL 缩短程序类别，产品必须满足以下标准： *。生成链接的缩短版本，将用户引导至原始长 URL。 *。提供分析工具或功能来监控链接点击和参与度等指标。 通过满足这些要求，URL 缩短器有助于简化网址并促进链接性能的跟踪，从而成为在线营销人员和内容创建者的宝贵工具。
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Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉丝喜爱的个人简介网站中建立链接的最简单方法 - 而且是免费的！
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 缩短器，可将您笨重的链接缩短为更易于管理和使用的 URL。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 链接。创建短链接、独特的 OneLinkBio 页面并获取访问者的正确统计数据。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Pixel
pxl.to
Pixel 通过将链接转变为强大的营销工具来帮助企业脱颖而出。
Onelink.to
onelink.to
通过 onelink.to 所有应用程序商店简化应用程序下载
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一种 URL 缩短工具，其中包含您共享的每个链接中的重定向像素。创建强大的品牌链接，点击次数增加高达 34%。
cutt.ly
cutt.ly
体验对您的短链接的完全控制 完整的 URL 缩短平台、链接管理、链接分析、深层链接、QR 代码生成器和 Bio 中的链接。轻松缩短、品牌化、管理、跟踪和共享您的链接。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Dub
dub.co
开源 Bitly 替代方案。 Dub 是一款开源链接缩短工具，具有内置分析功能和免费的自定义域。
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny 帮助您创建、跟踪和分析与您的品牌短链接的每次交互。 微小特点： * 链接缩短 * 品牌域名 * 自定义短链接 * 实时分析 * 链接变化 * 地理链接 * 重新定位像素 * 深度数据转换 * 安全的数据保险库 * 更改链接 * 404监控 * 插页式弹出窗口 * Chrome 扩展
T.LY
t.ly
T.LY 是世界上最短的链接缩短服务，用于跟踪、品牌化和共享短 URL。
y.gy
app.y.gy
创建简短且令人难忘的链接以提高转化率 将长而复杂的链接变成短而令人难忘的链接，您可以在电子邮件、社交媒体等中使用它们。 * 使用 y.gy 或您自己的自定义域。我们提供使用您自己的自定义短链接或 y.gy 短链接的选项。 * 使用自定义结尾自定义您的链接 可以使用自定义后缀自定义链接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 通过 y.gy 简单 API 以编程方式创建链接。
GoLinks
golinks.io
直观、安全、可链接、由团队共享。 GoLinks® 通过名为 go/links 的令人难忘的短链接帮助团队快速查找和共享信息，从而提高工作效率。
Incises
incises.com
多合一链接工具 - Incises.com。高级链接工具，可在任何页面上添加号召性用语、生物链接、单个链接上的多设备/地理定位和网址缩短器。
Upslash
upslash.io
通过易于记忆的短链接（称为“go links”）帮助团队快速查找和共享信息。
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io 允许您通过吸引人的号召性用语、重定向像素来缩短、品牌化和优化您的 URL 链接，从而提高您共享的链接的投资回报，并将您共享的每个链接转变为品牌资产。 它可以执行以下操作： * 为您分享的每个链接添加完全品牌化的号召性用语：节省编写自己的共享内容的时间，在网络上查找相关内容并向其添加强大的可定制号召性用语广告并通过短链接共享。 * 强大的一体化品牌链接管理系统：完全控制您的链接并将其转化为品牌资产。缩短 URL 并使用自定义别名和域来改善和建立信任，并为您带来更多流量。 * 重新定位点击您分享的任何链接的任何人：想象一下，当人们从电子邮件或您分享内容（包括社交媒体）的...
Teenyfy
teenyfy.com
易于理解的 URL 缩短器和链接管理平台，具有品牌 URL 和众多亮点以及持续调查的实质内容。我们的短连接知道某人如何、何时何地点击或联系您的缩写连接等等。
OutLynk
outlynk.com
Outlynk 是一个 100% 免费的平台，可让您创建个性化且易于定制的页面，其中包含您想要与受众分享的所有重要链接。它可以在 Instagram、TikTok、Twitch、Facebook、YouTube、Twitter 或 LinkedIn 等社交平台上使用，或者您也可以使用它来帮助发现您的作品、品牌或业务。设置 Outlynk Premium 帐户并添加所有链接后，只需复制您唯一的 Outlynk URL（即 owsm.ly/yourname）并将其粘贴到您的 Instagram 或 Twitter 个人简介的“网站”字段中，或在以下位置分享： Facebook 帖子和 YouTub...
Tapper
tapper.ai
Tapper 为现代营销团队提供了每个营销活动的智能链接。品牌链接、重定向、重新定位、深层链接、A/B 测试受众，并跨平台和渠道精确衡量营销活动的效果。
UTM Link
utmlink.io
使用 UTMLink.io 创建、管理、跟踪和共享您的品牌短链接。让您的客户放心点击您的品牌链接。 为数据驱动的机构和营销人员提供支持： * 快速+万无一失的链接创建 * 自动品牌短链接 * 最佳实践预设 * 添加图像+私人注释到您的链接 * 搜索、过滤和排序您的链接
TLinky
tlinky.com
欢迎使用 TLinky - 终极链接管理解决方案！ 在 TLinky，他们帮助个人、营销人员和企业优化其在线形象并简化其营销活动。借助这些一体化平台，您可以无缝管理、跟踪和共享链接，确保您的受众获得最佳体验。 * 短链接：创建易于记忆和共享的品牌和自定义短链接。告别又长又乱的网址，让您的链接脱颖而出。 * 二维码：生成动态二维码，以提高参与度并增强客户体验。无论是您的网站、产品还是宣传材料，二维码都打开了一个充满可能性的世界。 * 生物链接：策划一个令人惊叹的交互式生物页面，在一个地方展示您的所有重要链接。优化您的社交媒体资料，让您的受众更轻松地探索您的内容。 * 分析和见解：获得有...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me 是一款用于缩短 URL 或减少链接的免费工具。使用我们的 URL 缩短器创建缩短的链接，使其易于记住。 * 轻松缩短：Goo-Gl.me 简单快捷，输入长链接即可获得缩短的链接。 * 统计：检查您的缩短网址收到的点击量。 * 免费且无限制：您可以通过您的个人帐户免费添加无限数量的链接。
lc.cx
lc.cx
Lc cx 是一个简单而强大的链接创建和管理营销平台，允许您使用您的品牌名称或我们的 URL 缩短器创建、发布和共享到您社区的短链接。 一款满足您所有需求的工具：自定义域、路径自定义、分析报告、移动定位、地理定位、QR 代码模板、批量创建、视觉链接（元 OG）、过期链接、生物站点（链接页面）、重新定位像素、API、标签、注释、数据导出、RGPD、帮助中心、保护和声誉。 企业高级功能：工作区、角色分配、活动和使用日志、场景（自动化规则）、目的地监控、2FA 强制。
Shylnk
shylnk.com
免费提供具有高级功能的 URL 缩短器。它还具有镀铬扩展。
Shorten.REST
shorten.rest
URL 缩短器 RESTful API * 只需几分钟即可启动并运行，无需销售电话或演示 * 适用于您所有域名的免费 SSL 证书 * 创建无限的品牌短网址 * 跟踪每个 URL 的无限点击次数 * 企业级负载平衡、限制和跟踪 * 通过 Zapier 与 5,000 多个应用程序集成 * 即用即付或订阅并节省计划 * 为企业和企业定制定价 * 非营利组织和教育机构的友好定价 * 地方政府专属官方.fyi 域名！ 永远不会有咄咄逼人的销售电话、会议或电子邮件。 这是一个由开发人员为开发人员构建的出色 SaaS 服务。
Terminus.app
terminusapp.com
构建、管理、协作和共享您的跟踪 URL。您的所有标签和 URL 都集中在一处。 * 始终如一地执行您的 UTM（或 CID）标记规则 使您的 Google Analytics、Adobe 和其他报告更加准确和富有洞察力：强制使用小写、限制 UTM 参数的长度、禁止某些字符、替换空格、验证 URL、所需的 UTM 参数。锁定 utm_medium 和 utm_source 值，管理复杂的 UTM 约定 * 批量 UTM 构建器，用于创建具有多个 UTM 代码的 URL 根据您的 UTM 分类进行配置。专为高生产力团队打造：构建大量 URL，根据约定进行自定义。 * 轻松、一致的 UTM 跟...
Bitly.Pk
bitly.pk
最佳 URL 缩短服务。为您的企业创建免费的无限短链接。您可以在 bitly.pk 上创建和共享带有自定义域的品牌链接
Replug
replug.io
通过吸引人的号召性用语、重定向像素、品牌链接和强大的分析来缩短、跟踪和优化您的链接。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL 缩短器是一款一体化链接管理平台。具有品牌域名和 API 的最佳自定义 URL 缩短器。带有二维码和高级分析和报告的个性化虚荣短链接。机构专用实例选项。
Linkjoy
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通过 Linkin Bio、URL 重定向和策划页面，Linkjoy 可以帮助您 提高品牌知名度、产生更多潜在客户并一次性重新定位目标 访客。
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