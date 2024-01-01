演示软件 - 最热门应用

Google Slides

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Google Slides 是一个演示程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费、基于网络的软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌表格，分别是文字处理器和电子表格。 Google Slides 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft PowerPoint 文件格式兼容。Slides 允许用户在线创建和编辑演示文稿，同时与其他用户实时协作。用户通过跟踪演示文稿更改的修订历史记录来跟踪编辑。每个编辑者的...