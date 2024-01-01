忠诚度管理软件 - 最热门应用

Lootly

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Lootly 是一个忠诚度和奖励、推荐和 VIP 平台，帮助电子商务品牌与客户建立良好的关系。 Lootly 为超过 2,000 个全球奖励计划提供支持，每天为数百万积分和客户提供服务。 Lootly 让您可以在几分钟内轻松启动自己的忠诚度计划。在 Lootly，我们认为忠诚度计划应该功能丰富、易于访问、完全可定制且适合所有规模的企业。通过我们庞大的集成库，只需几分钟即可将 Lootly 连接到您最喜欢的应用程序，例如：TrustSpot、Klaviyo、Zapier 等。连接应用程序后，它会在后台完全自动运行。 Lootly 适用于：Shopify、Shopify Plus、BigComme...