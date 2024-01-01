图像识别软件 - 最热门应用
图像识别软件，也称为计算机视觉，使应用程序能够解释图像或视频。它处理图像作为输入，并通过计算机视觉算法生成标签或边界框等输出。它包含图像恢复、对象识别和场景重建等各种功能，通常集成到智能应用程序中。数据科学家利用图像识别软件来训练模型，而开发人员则将图像识别功能融入到他们的软件中。访问该软件的格式根据用户需求而有所不同，从机器学习库或框架到 API、SDK 或端到端平台。 将图像识别软件与相关工具区分开来非常重要。虽然数据科学和机器学习平台提供了训练计算机视觉模型的功能，但它们的关注点更广泛。此外，图像识别虽然是机器学习的一种形式，但与推荐引擎或模式识别等其他机器学习功能不同。文本识别软件属于光学字符识别 (OCR) 类别。 虽然许多图像识别软件具有多种用途，但有些软件专注于特定领域，例如徽标检测、面部识别、对象检测或显式内容检测。他们可能只处理图像文件或同时处理图像和视频。此外，虽然大多数在云端运行，但有些支持边缘或设备上处理。 要纳入图像识别类别，产品必须： * 提供专为图像识别量身定制的深度学习算法。 * 与图像数据池交互以学习特定功能或解决方案。 * 接受图像数据作为输入并提供解决方案作为输出。 * 为其他应用程序、流程或服务启用图像识别功能。
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Imagga 是一个基于云和本地 API 的平台，用于为开发人员、企业和企业提供自动图像和视频标记。 Imagga 的技术可帮助公司理解其大规模动态图像和视频收藏。 目前（截至 2017 年 10 月）已被全球 11,500 多名开发人员和 220 多家企业使用，并获得了多项全球奖项和认可，例如西班牙国王陛下颁发的 South Summit '15 最佳技术供应商、世界新闻和媒体全球冠军联合国颁发的“16 年峰会奖”、IDC 颁发的“16 年全球图像分析创新者奖”等。 作为图像标记服务领域的先驱和全球创新者，该公司自 2011 年以来一直运营其云 API，并自 2013 年以来一直运营其旗舰...
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Emozo 的 DIY 研究和反馈收集平台利用行为和情感洞察来帮助客户对所有数字内容做出正确的决策。结合我们的咨询服务和小组，我们帮助客户超越传统的客户数据分析，深入了解客户的内心和想法，以了解所有数字内容的有效性和影响。 我们帮助客户在任何渠道（网络、移动、社交媒体、电视等）上创建和部署更有目的的数字内容（广告、应用程序、流媒体内容等）。并经历挑战。我们将无意识（注意力和情感）和陈述（问卷）响应相结合的新颖方法可以帮助客户快速了解所有数字内容的有效性。 我们利用人工智能在客户的设备上实现大规模、快速的定性研究。客户及其客户无需下载、安装或维护任何内容。 Emozo 的 SaaS 平台支...
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DeepLobe 旨在通过提供一个易于使用的平台来训练、构建和集成无代码人工智能模型，让每个组织都能使用人工智能。通过使企业能够为计算机视觉和文本分析任务创建和定制人工智能模型，DeepLobe 使企业能够利用人工智能技术的潜在优势。 DeepLobe 专注于无代码解决方案，正在实现人工智能的民主化，使各种规模和背景的组织都可以利用这些变革性技术。
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Cogniphi 是一支由多元化创新者组成的团队，专注于变革性成果，我们对能够带领企业进入令人难以置信的数字未来感到非常兴奋。 我们相信视觉人工智能将成为人工智能未来的核心支柱。我们的第一个认知套件 AIVI（人工智能视觉）是一个专用平台，有助于将视觉智能的力量引入制造、零售、医疗保健和监控等不同业务领域。 AIVI 依赖于复杂的空间计算、机器学习、模式识别、异常检测和计算机视觉，并在现实生活环境中经过了现场验证。如今，该平台拥有 150 多个行业特定模式，支持 10K 多个摄像头，并以最少的投资为企业带来了 600 万美元的收入。 我们很自豪拥有一套经过验证的能力以及我们自己的工具和方法来...
Blitline
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Blitline 是最实惠的 SaaS 解决方案，适用于拥有 CMS/DAM 系统并需要为其应用程序和网站进行大规模安全多格式文件处理的软件和媒体公司。