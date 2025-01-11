聊天机器人软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
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Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到人工智能驱动的工作流程和代理工具、自动化以及包含 1200 多个应用程序的市场 - 所有这些都在一个屋檐下受到保护。我们的解决方案易于实施和动态调整，使团队无需 IT、开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在 Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，让公司轻松与客户建立有意义的联系。从初创公司到大型企业，我们相信每个公司都应该能够获得智能、创新的客户体验，无论其规模、行业或雄心。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的 13 万多个全球品牌提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。 WhatsTool 团队专注于为 WhatsApp 和在 WhatsApp 上开展业务或营销的小型企业构建工具。我们正在构建更多像 WhatsSave 这样的应用程序，帮助企业保留新的号码以利用它们实现增长。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
WATI
wati.io
Wati 是基于 WhatsApp Business API 构建的领先对话平台，重新构想客户互动。我们易于使用的软件使 100 多个国家/地区的 8,000 多家企业能够大规模提供个性化的实时对话。 借助创新的人工智能解决方案，我们正在改变公司的沟通方式： * 共享收件箱可实现无缝协作 * 强大的自动化提高效率 * 广播消息吸引客户 * 智能聊天机器人提供即时支持 作为一家快速发展的全球 SaaS 初创公司，我们热衷于利用技术在企业和客户之间建立有意义的关系。我们才华横溢、积极进取的团队的愿景是通过有意义的对话赋予组织权力并重新定义联系。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基于网络的网站构建软件，使用人工智能构建网站。只需不到 1 分钟即可完全免费获得您自己的专业网站。
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。 Qualified 在 Salesforce AppExchange 上排名第一，在 G2 的 20 多个类别中排名第一。 Qualified 总部位于旧金山，由前 Salesforce 首席营销官 Kraig Swensrud 和前 Salesforce 产品高级副总裁 Sean Whiteley 领导，由 Norwest Venture Partners、Redpoint Ventures 和 Salesforce Ventures 资助。要了解更多信息，请访问qualified.com。
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。构建一次并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通信解决方案，旨在通过使用 WhatsApp Business API 增强客户参与度并简化销售流程。该平台使企业能够利用先进的 WhatsApp 聊天机器人促进无缝沟通，将客户互动转化为可行的见解。通过利用这些工具，组织可以有效地管理客户询问、产生潜在客户并最终推动销售增长。 Gallabox 主要针对寻求优化客户沟通策略的企业，可满足不同行业的需求。其用户友好的界面和多代理共享收件箱使团队能够有效协作，确保客户的查询得到解答。该平台对于严重依赖客户交互的企业特别有利，例如电子商务、服务提供商和客户支持团队。借助 Gallabox，公司可以实施 WhatsApp 点滴营销活动并广播针对特定受众群体的消息，从而增强营销力度并提高客户保留率。 Gallabox 的突出特点之一是它的集成能力。该平台提供简单的即插即用选项，允许企业连接现有系统和客户关系管理 (CRM) 工具。这包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。通过将 WhatsApp 集成到当前的工作流程中，企业可以简化运营并确保在所有接触点上提供一致的客户体验。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天机器人在自动化客户交互方面发挥着至关重要的作用。这些智能机器人可以处理各种任务，从回答常见问题到指导客户完成购买流程。这不仅减少了人工座席的工作量，还确保客户得到及时响应，从而提高整体满意度。将对话转化为智能行动的能力进一步使企业能够做出数据驱动的决策并定制其产品以满足客户需求。 总体而言，Gallabox 为希望利用 WhatsApp 的力量来吸引客户的企业提供了强大的解决方案。 Gallabox 注重易用性、集成灵活性和自动化功能，对于旨在改进沟通策略和推动销售增长的组织来说，它是一个有价值的工具。
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI 是最先进的生成式 AI 聊天机器人平台，旨在改变企业与客户互动的方式。我们的平台擅长提供自然、人性化的对话，为用户提供无与伦比的体验，并将销售和客户满意度推向新的高度。 Orimon AI 的核心是无缝进行对话商务的能力。无论是与 Shopify、WooCommerce 集成，还是利用自定义产品表，我们的聊天机器人都像经验丰富的销售人员一样吸引客户。他们响应查询、推荐产品并完成销售，模仿真人交互的直观性。此功能对于电子商务网站尤其有利，使他们能够利用人工智能来促进销售和改善客户旅程。 Orimon AI 的另一个突出特点是其先进的实时聊天功能，完美融合了人工智能效率和人性化。当出现复杂的查询或需要个人接触时，平台会将交互平稳地过渡到人工代理，确保客户的查询始终得到谨慎处理。 Orimon AI 的多功能性延伸到其广泛的集成功能。它与各种消息传递渠道无缝连接，包括网站聊天、WhatsApp、Telegram、Facebook Direct Messaging、Slack 和 Discord，确保您的业务可跨客户最常使用的平台访问。此外，我们的平台还与 Zapier、Pabbly Connect、HubSpot 和 Salesforce 等领先的自动化工具和 CRM 集成。这种集成可实现高效的潜在客户处理和管理，确保捕获每一次交互并利用它们来促进业务增长。 我们的平台不仅限于面向客户的角色；它还包括内部业务运营的用例。从简单的支持查询处理到复杂的销售流程、潜在客户资格认证，甚至充当人力资源、支持和销售团队的内部助理，Orimon AI 是一款多功能工具，旨在满足各种业务需求。 总而言之，Orimon AI 不仅仅是一个聊天机器人；它是一个全面的、由人工智能驱动的通信解决方案，可以增强您业务交互的各个方面。这是对尖端技术的投资，不仅能够满足而且超越数字商务和客户服务不断变化的需求。
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI 是一家提供培训服务和 Microsoft Teams 集成的公司，旨在帮助组织和个人释放 ChatGPT 等生成式 AI 技术的力量。 FranklyAI 的要点： * 培训服务：FranklyAI 提供核心培训计划，帮助组织和个人掌握使用生成式人工智能工具和技术。 * FranklyAI for Microsoft Teams：这是一款 Microsoft Teams 应用程序，可直接在 Teams 平台内安全、适度地访问生成式 AI 功能。这使得员工可以在受控的企业环境中使用 ChatGPT 等人工智能助手。 * 定制解决方案：FranklyAI 还根据其业务客户的特定需求和要求开发定制的生成式人工智能解决方案。 该网站强调了采用生成式人工智能的组织将如何超越那些不采用生成式人工智能的组织，因为它可以提高员工的生产力并节省时间和金钱。 FranklyAI Teams 应用程序的定位是释放这些技术的潜力，同时保持安全性和控制力。 该网站包括客户评价、有关 FranklyAI 团队和方法的信息，以及各种媒体报道的他们的工作示例。总体而言，Frankly.ai 似乎专注于通过培训、软件集成和定制解决方案推动生成式人工智能技术在企业领域的采用。
CustomGPT
customgpt.ai
通过 CustomGPT 体验个性化 AI 的优势：通过针对您的内容进行训练的 AI 获得独特的见解和解决方案
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
Autoresponder Bot
pageautoresponder.com
Autoresponder Bot 是一款 Facebook 和 Instagram 自动回复软件，可让您： * 即时发送自定义回复和私人消息：配置软件以通过自定义回复自动回复 Facebook 帖子和 Instagram 故事中的新评论或直接消息。 * 用于自动响应的 Messenger 机器人：设置一个自动聊天机器人，根据关键字以特定顺序响应新的直接消息。 * 赠品和竞赛模块：通过举办竞赛和赠品，快速提高 Facebook 页面的参与度。 自动回复机器人的主要功能包括： * 100% 兼容 Facebook 的使用条款 * 易于使用和配置，无需安装 * 回复或私信数量没有限制 * 支持多种语言 * 自动检测并删除攻击性内容或垃圾邮件 * 能够自动回复各种帖子类型的评论（广告、增强帖子、视频等） * 选择自动回复特定关键字、链接、电子邮件、标记的朋友等。 * 使用用户名、日期、关键字等标签进行个性化。 * 无限制的关键字列表、模板和私人消息选项 * Facebook 竞赛模块鼓励用户参与 该软件基于云，这意味着您无需在计算机上安装任何内容，并且即使计算机关闭，它也可以 24/7 在后台运行。它被宣传为一种解决方案，可帮助企业节省管理 Facebook 和 Instagram 互动的时间。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一个 GenAI 平台，可轻松为企业应用程序、网站和联络中心提供支持。借助 Alltius，您可以创建熟练、安全且准确的 AI 助手，可以在几周内将销售额提高 2 倍，并将支持成本降低 50%。 现代数字销售和支持之旅已被打破。尽管为了改进它们投入了大量资金，但客户仍然需要等待很长时间才能由支持代理解决他们的疑问，而买家则面临着销售代理不相关的推销。 Alltius 通过人工智能助手改变销售、支持和客户互动，帮助销售代理销售更多产品、支持代理完成订单以及客户找到他们需要的信息。在实施后的几周内，Alltius 的客户销售额增加了 2 倍，自助服务票偏转增加了 1.9 倍，票证解决时间增加了 5 倍。 Alltius 为保险、金融服务、SaaS、咨询等领域的最大组织提供支持。 Alltius 以其全面的特性和功能区别于 DIY 项目、传统聊天机器人和其他人工智能工具： * 创建人工智能助手的选项的多功能性知识源：Alltius 集成了广泛的源，包括 API、URL、文档、票证、视频、结构化数据库、图像、图表等。技能：它能够执行各种任务，例如回答查询、创建销售宣传、数据比较、写入数据库、创建票证、标签和起草电子邮件。渠道：人工智能聊天机器人可以部署在各种渠道中，包括 API、小部件、Slack 等。 * 价值实现时间：Alltius 在数周内实现投资回报，能够在几分钟内创建和指导人工智能助手，在一天内进行测试和上线 从第一天开始获取客户见解、产品改进建议等 自动更新您的常见问题解答等。 * 准确性：使用 Gen AI 助手，通过我们先进的细分和知识技术，消除幻觉。 * 成本效率：以 DIY 项目的 1/10 成本部署 AI 助手，并提供高效缓存、自托管解决方案和非 LLM 工作流程。 * 可扩展性：以企业级规模运行，每天轻松管理超过 10 万个查询。 * 安全性：极其安全的平台，具有 SOC2 Type 2 和 ISO 认证的解决方案，并具有可选的私有云以实现最终的数据保护。 除了该平台之外，alltius 的专家团队（由来自 CMU、BCG、Google、Meta 等的 AI 专家组成）将与您一起实现 Gen AI 目标。协助每一位潜在客户或客户；使用 alltius 即可立即、轻松地进行操作。
nativeMsg
nativemsg.com
NativeMsg 专注于利用人工智能 (AI) 和丰富的消息传递渠道为企业创造创新的对话体验。 我们的平台将 SMS、RCS（丰富通信服务）、Google 商业消息和社交媒体等不同的通信渠道整合到一个统一的界面中，使企业能够更有效地与客户互动。 这些解决方案可帮助企业改善客户服务、增强参与度、推动销售并提高整体效率。 此外，NativeMsg 还提供分析和报告功能，可深入了解客户行为和交互模式。该平台可以与现有的CRM系统集成，帮助企业更有效地跟踪和管理客户对话。 这些解决方案围绕聊天机器人和人工智能构建，使交互变得无缝、个性化和即时，并且 24/7 全天候可用。 我们的技术具有可扩展性和灵活性，确保能够适应不同行业的企业增长和不断变化的需求。
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk 是一个软件即服务平台，使用户能够在几分钟内构建和部署聊天机器人。它提供了直观的界面和工具来使用大型语言模型创建自定义聊天机器人。 Tiny Talk 允许用户使用自己的数据或文档训练聊天机器人，自定义其行为，并通过 API 将其集成到网站、WhatsApp 等消息平台或其他应用程序中。用户可以创建知识库、抓取网页 URL 并从访问者那里生成潜在客户。 总体而言，Tiny Talk 使用户能够利用聊天机器人技术实现客户支持自动化、增加电子商务销售额、捕获和鉴定潜在客户、收集反馈、提供技术支持或简化人力资源、业务和员工入职操作。
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI 提供广泛的人工智能驱动解决方案，专门用于提高多个行业企业的参与度和服务。 他们的产品包括定制聊天机器人和语音机器人，可应用于多种用途，例如联络中心的客户支持、公共服务、酒店和保险等。 该软件还可以与企业数据无缝交互，提高业务优化潜力。他们提出了量身定制的收债解决方案，并通过店员功能增强零售服务。 他们的技术也可以很容易地被移动运营商采用并应用于银行业。 Tovie AI 金融服务将安全性放在首位，并已通过 IBM 认证，有效且合规。 作为促进数字业务增长使命的一部分，Tovie AI 提供了独特的生成式人工智能专业知识，可以将数据转化为可行的见解，正如他们与林肯大学的合作所证明的那样。 他们的产品包括 Tovie Platform 和 Tovie Cloud。总体而言，Tovie AI 已经展示了如何战略性地利用人工智能来推动企业发展，正如他们的成功案例所反映的那样。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Inbenta
inbenta.com
Inbenta 是一个对话式人工智能平台，可帮助企业通过智能自动化改善客户体验并降低成本。 使用案例：客户服务、IT 服务台、营销和销售、人力资源、数字化转型。 产品：聊天机器人、搜索、Benti（案例管理/票务）、知识、数字讲师（交互式产品演示）。 技术：专有人工智能、人工智能平台、生成式人工智能集成。 竞争优势：Inbenta 的对话式人工智能在十多年来经过了跨行业数十亿次客户互动的训练，事实证明它可以改善客户体验。 客户和行业：Inbenta 为全球 1,000 多家公司提供服务，涉及银行、旅游、政府、电子商务、技术、医疗保健、保险、公用事业和电信等行业。
Pingbix
pingbix.com
Pingbix 是一个创新的在线平台，旨在通过自动化和智能解决方案简化各种业务流程并提高生产力。以下是使用 Pingbix 的一些主要功能和优点： * 任务管理：Pingbix 提供用于管理任务和项目的综合工具。用户可以轻松创建、分配和跟踪任务，确保不会遗漏任何内容。 * 通讯工具：该平台包括强大的通讯功能，例如即时消息和视频会议，以促进团队成员之间的无缝协作。 * 工作流程自动化：Pingbix 有助于自动化重复任务和工作流程，减少所需的手动工作并最大限度地降低错误风险。 * 集成功能：它支持与各种其他软件和服务集成，允许用户连接他们现有的工具并简化他们的工作流程。 * 数据分析和报告：该平台提供强大的分析和报告功能，帮助企业做出数据驱动的决策并有效跟踪绩效指标。 * 可定制的仪表板：用户可以创建个性化仪表板来监控关键指标并跟踪重要任务和截止日期。 * 安全性和合规性：Pingbix优先考虑数据安全性和合规性，确保所有用户数据按照行业标准受到保护。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的用户友好界面定制聊天机器人的外观、功能和行为。 * 跨渠道支持：聊天机器人可以跨多个渠道集成，包括网站、社交媒体、电子邮件和语音。 * 营销工具：该平台提供内置营销功能，帮助用户通过聊天机器人更有效地吸引客户。 * 分析：强大的分析功能允许用户跟踪和优化聊天机器人的性能。 该网站将 ChatBotBuilder.ai 定位为“2024 年全球最佳人工智能聊天机器人构建器”，满足希望通过人工智能的力量实现客户服务自动化、简化沟通和增强用户体验的企业和组织的需求。 该平台为个人用户提供专业计划，为希望创建自己品牌的聊天机器人解决方案的机构和大型组织提供白标企业计划。 总体而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一个全面的无代码平台，旨在使各种规模的企业能够利用先进的人工智能聊天机器人和生成式人工智能模型的优势。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是专为企业高管设计的客户关系自动化平台。 用于客户支持和潜在客户开发的无代码自动化平台。由人工智能驱动，我们的智能虚拟代理动态解决或分类您客户的查询。
Rebotify
rebotify.com
Rebotify 是一个在线机器人平台。使用 Rebotify 为 Facebook、Slack、微信等创建聊天机器人。构建并启动您的机器人只需 5 分钟。无需编程，只需画流程图即可。构建一次，随处发布。今天就制作您自己的机器人。它是免费的。 Rebotify 易于使用的自动化解决方案可帮助各种规模的企业通过人工智能驱动的聊天机器人提高转化率、增强员工能力并降低成本。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是业界公认的对话式人工智能领导者，拥有近二十年的经验和无与伦比的专业知识。我们创新的 V-Person™ 虚拟代理、聊天机器人和实时聊天解决方案将人类和人工智能结合在一起，为客户和员工提供无缝、个性化和可扩展的数字支持。全球领先的组织依靠我们屡获殊荣的技术和专家咨询来改善他们的支持体验、降低成本、增加销售额并建立品牌忠诚度。我们的全球团队和广泛的合作伙伴网络支持以超过 37 种语言在世界各地安装，提供本地化协作和国际见解。 Creative Virtual 总部位于英国，在美国、澳大利亚、印度、新加坡和香港设有业务。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一体化对话式人工智能平台 利用 WeConnect.chat 的对话式 AI 界面增强您的业务。通过自定义 AI 聊天机器人简化潜在客户开发、提升客户支持、彻底改变入职流程并释放无限可能性。无缝集成基于规则的组件并利用多渠道代理仪表板的潜力。
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 开发，旨在帮助企业加速数字客户体验。我们的方法构建为企业、云或本地解决方案，可实现技术与人员之间的无缝协作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家总部位于印度尼西亚的科技公司，主要致力于利用新技术和面向客户的渠道帮助企业提升客户体验。我们服务于金融、汽车、在线旅游、教育、公共部门等多个行业。
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott（无需编码即可实现业务自动化）是一个一体化的信使营销和对话式商务平台，用户可以在其中自行构建和部署信使聊天机器人。 * 设计和构建一个聊天机器人来自动执行任务并进行转换。 * 通过交付与客户建立更牢固的关系 * 有针对性的内容并预测他们的反应。 借助我们内置的 AI-NLP 技术，聊天机器人将可以轻松理解消费者的查询。 立即开始使用 Rapidbott，每周 7 天、每天 24 小时与您的受众保持联系。 让您的机器人来完成这项工作。通过机器人让您的业务实现自动化。 关注我们以获取最新消息和更新，并与我们联系以实现您的业务自动化。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用于客户支持的人工智能会话聊天机器人构建器。AIChatbot 使您能够创建根据您自己的数据进行训练的自定义 GPT 聊天机器人。这是通过上传您的网站 URL、PDF 文件或站点地图来实现的。 AIChatbot 可以用多种语言回复客户询问，并提供将聊天机器人小部件直接嵌入到您的网站上的便利
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客户支持平台公司，总部位于香港。该公司成立于2014年，目前拥有80多名员工，为32个国家和地区的12,000家客户提供服务。 它专为热衷于客户关系和满意度的公司而设计，使其更加强大、个性化和高效。我们的目标是通过为公司提供易于使用的 20 多种语言的所有工具和技术基础设施，促使他们提供强大的支持、成熟的服务和积极的参与。 AIhelp 是一个人工智能客户支持平台，用于移动和网络的消息传递和操作，包括许多客户支持功能，例如应用内消息传递、人工智能聊天机器人、自动检查表单、推送通知、警报、Spotlight、应用程序索引等等。 它使您能够使用机器学习进行强大的基于云的分析来提供个性化支持，以提高排名和保留率并立即解决客户问题，并且它可以高效地理解大量数据，从而使客户保持快乐和满意。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基于人工智能的客户参与平台。它使用户能够向手机用户发送短信。它通过对话界面提供自动化的客户支持和参与，以提高用户体验和满意度。它使用户能够通过集成 WhatsApp 业务 API 发送和接收消息来提供双向通信。
Jetlink
jetlink.io
人与企业之间的沟通正在发生永远的变化，消息传递将在今天和未来几年发挥核心作用。社交和移动的融合正在塑造客户的行为和期望。他们现在就在这里问问题。 Jetlink 通过全渠道消息传递和先进的企业聊天机器人为您的企业带来“当下的力量”。我们相信这是商业和客户支持方面的革命。 Jetlink 使您能够在客户所在的地方提供令人愉快的对话式销售和支持体验。 Jetink 定位为 A.I.为客户接触点提供支持的中央通信平台，例如网络聊天、IVR、社交消息应用、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和应用内消息。
Teleform
teleform.io
Teleform 是一个无代码平台，使用户能够轻松创建、定制和部署引人入胜的 Telegram 机器人，通过消除编码复杂性的可视化聊天机器人构建工具简化数字通信。 Teleform 专为初学者和经验丰富的创建者而设计，提供直观的界面，简化了聊天机器人从开始到结束的创建过程。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是一个 Whatsapp 聊天机器人、CRM 和营销平台。您可以在 AiSensy 上提高销售额并自动化支持、向数千名用户发送广播消息并管理 Whatsapp 联系人。 * 从预制的 NLP 聊天机器人模板中选择（将 Google Dialogflow 连接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上获得验证（绿色勾号） * 促进销售和自动化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支持人工智能的无代码生成工具，消费品牌可以通过该工具在各种渠道上无缝地自动化其潜在客户对话，并提高销售、营销和客户满意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 来利用 SaaS 工具中的所有信息，无论员工何时需要，无论他们喜欢在哪里工作，都可以在公司部门内轻松简化知识。 Unleash 通过与 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的数据源无缝集成来实现这一目标，使每位员工只需询问 Unleash 即可找到他们正在寻找的信息
Atom
atomchat.io
Atom 提供基于人工智能的 WhatsApp 聊天机器人解决方案，帮助企业产生更多合格的销售线索、创建更智能的聊天机器人、衡量结果以及与 CRM 集成。 主要特点包括： * 24/7智能虚拟助理回答客户疑问 * 能够通过 WhatsApp 广播活动覆盖高达 98% 的客户 * 自动化工作流程，过滤感兴趣的潜在客户并让销售团队集中精力完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客户对话的全面可见性 该解决方案与 HubSpot 集成，允许企业将 WhatsApp 联系人同步到其 CRM 中，并使用 AI 聊天机器人创建自动化工作流程。 Atom 提供个性化顾问和 WhatsApp 人工智能专家团队，指导企业完成集成过程，将自己定位为市场上的“交钥匙”解决方案。 案例研究强调了客户如何看到显着的改进，例如每月销售额从 200 笔增加到 3,000 笔以上，数字销售转化率增加两倍，以及在 2.5 个月内预订超过 5,000 笔确认预约。 该公司曾出现在《CIO Peru》、《福布斯》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突显了其在市场中的成长和认可。 企业受邀与 Atom 顾问交谈，了解更多信息并亲自尝试该平台。
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack，我们相信人工智能应该让对话变得更容易，而不是更困难。我们的工具使您能够快速构建人工智能驱动的聊天机器人，感觉就像真正的对话。 借助 thinkstack，您可以： * 用您网站、文档等中的知识武装您的聊天机器人。我们将提取并构建关键细节。 * 自定义您的聊天机器人的外观和风格以匹配您的品牌。 * 将聊天机器人无缝集成到您的网站中以获得个性化支持。 * 轻松处理多种语言。 * 收集线索信息。 我们处理人工智能，因此您可以专注于真正的联系。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一个创新平台解决方案，供用户创建 DIY WorkBot，以提高技能、利益相关者参与、业务流程转型和组织知识管理。它还可以通过 API 与后端系统集成，以实现所需的定制级别，从而促进机器人流程自动化 (RPA)。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以来，Messangi 一直在全球数十亿台设备上将公司与其客户联系起来。我们的多功能且可靠的平台是由业内的一些顶级工程师内部构建的。为了推动我们的运营，我们在 7 个国家拥有世界一流的团队，愿意加倍努力来满足客户的需求。 如今，顶级移动运营商、全球银行和零售商依靠 Messangi 来解决客户沟通和参与挑战。我们的短信、电子邮件、应用程序、移动钱包和语音助手解决方案不断革新公司与客户的互动方式，使沟通比以往任何时候都更加轻松、高效和便捷。 Messangi 的云通信平台即服务可以进行定制和塑造，以创建最合适的解决方案。通过多种渠道的结合，以更有效的方式接触和吸引客户。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一种虚拟聊天机器人解决方案，旨在为个人、企业家和企业提供问题解决服务。我们的专家团队致力于 24/7 全天候为您的问题提供准确可靠的解决方案。 我们了解个人和企业在当今快节奏的世界中面临的挑战。我们的目标是帮助您克服这些挑战并实现您的目标。我们专注于广泛的领域，包括健康和疾病相关解决方案、商业解决方案、搜索引擎优化、汽车机械、化妆艺术、影评、占星术、历史、科学数据可视化、瑜伽、社交媒体影响力、技术评论、室内装饰、会计、医学、网页设计咨询、房地产、心理健康、个人培训、职业咨询、哲学、动机、旅行、英语口语教学和文案写作。 我们组建了一支训练有素、经验丰富的专业团队，他们对自己的专业领域充满热情。我们的专家拥有最新的知识和技能，可以为您的问题提供最佳的解决方案。我们为能够提供及时、准确的解决方案而感到自豪，这些解决方案是为满足客户的独特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我们致力于提供卓越的客户服务。我们了解每个客户都有不同的需求和要求，我们努力确保所有客户都得到个性化的关注。我们随时可以回答您的问题，提供指导，并帮助您应对可能面临的任何挑战。 我们的使命是通过为个人和企业提供最佳的问题解决方案来帮助他们实现目标。我们相信，通过利用最新技术和专业人员的专业知识，我们可以帮助客户克服任何障碍并取得成功。 我们不断扩展我们的服务和专业知识，以更好地为我们的客户服务。我们的团队致力于了解各自领域的最新趋势和发展。我们在研发方面投入巨资，以确保我们始终处于行业前沿。