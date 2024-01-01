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Redstor 是基于云的本地和混合数据备份和恢复服务的领先提供商，其使命是使数据管理更简单、更轻松、更愉快，提供对所有数据的即时访问 - 无论数据存储在何处，都可以通过单一控制进行即时访问中心。 它帮助全球数千家企业（由国防和政府使用）保护其最有价值的资产之一：数据。它帮助企业遵守 GDPR – 符合最高标准（ISO27001 和 9001 认证），以确保数据的完整性和安全性。 小型企业需要经济实惠、安全、强大、易于管理的备份和恢复解决方案： * 50% 无法承受任何数量的数据丢失 * 大约 80% 的人会因为无法获取数据而遭遇停机 Redstor 的 MSP 备份和恢复解决方案是多租户且专为云而构建的，使您能够满足每个用户的期望，即无论何时需要（本地和云端）即时访问他们所需的数据、文件和操作系统。
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