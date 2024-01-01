Nexetic Shield 是一项云备份服务，可为您公司的数据提供无限备份。 我们的备份服务会自动备份您计算机上包含的所有文件和文件更改。 如果您公司的笔记本电脑或台式电脑损坏、丢失或被盗，或者您只是想让时光倒流，只需按一下按钮即可恢复一切。我们备份的所有数据也可以恢复到另一台计算机上。 Shield 完全自主工作。它始终会备份您的数据，无需用户参与。使用 Shield 时，您永远不必担心企业的关键数据丢失。 主要特征 * 连续的台式机和笔记本电脑备份 * 无限数据 – 无限文件版本 * 简单的 1 步恢复 – 回到原始位置 * 零带宽限制 |最大上传速度 * 已删除文件保留 1 年 * 数据存储在芬兰（非美国） * 根据欧盟数据安全政策。 * 企业级硬件 * 经济实惠的可扩展性 * 使用 AES 256 技术加密数据

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