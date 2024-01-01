Veeam 是数据保护和勒索软件恢复领域的全球市场领导者，其使命是让每个组织不仅能够从数据中断或丢失中恢复过来，而且还能向前迈进。 借助 Veeam，组织可以通过混合云的数据安全、数据恢复和数据自由实现根本的弹性。 Veeam 数据平台为云、虚拟、物理、SaaS 和 Kubernetes 环境提供单一解决方案，让 IT 和安全领导者放心，他们的应用程序和数据受到保护并始终可用。 Veeam 总部位于华盛顿州西雅图，在 30 多个国家/地区设有办事处，为全球超过 450,000 名客户提供保护，其中包括 73% 的全球 2000 强客户，这些客户信任 Veeam 来维持其业务运营。

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